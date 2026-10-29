С возрастом слабеют мышцы: ученые нашли неожиданную причину этого процесса

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 35 0

То, что кажется признаком угасания, может оказаться способом выживания.

Почему с возрастом слабеют мышцы: причины

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Science Daily: ослабление мышц с возрастом оказалось защитой от старения

Возрастная потеря мышечной силы оказалась защитным механизмом. При нем организм осознанно жертвует мощностью ради спасения клеток от гибели. Об этом сообщило Science Daily.

В процессе взросления и старения в митохондриях мышечной ткани падает концентрация специализированного липида кардиолипина, необходимого для сохранения формы внутренней мембраны органелл. Нехватка данного вещества ведет к сбоям в выработке энергии и провоцирует выброс активных форм кислорода.

Данный сигнал активирует специальный белок ERRγ, запускающий перестройку волокон. Быстрые и мощные волокна заменяются на медленные. Одновременно ткань начинает активнее поглощать глюкозу из крови, пуская сахар не на движение, а на синтез собственных защитных антиоксидантов.

«Смена типа волокон — это не отказ мышцы, а обмен силы на защиту. Именно поэтому вмешательство в этот процесс может привести к обратному эффекту: когда мы давали мышам антиоксиданты для нейтрализации активных форм кислорода, их мышцам становилось только хуже», — отметил первый автор работы Фабиан Фингер.

Эксперименты на молодых грызунах показали, что искусственное снижение кардиолипина полностью воспроизводит признаки естественного старения.

При этом возвращение концентрации липида всего до двух третей от нормы обращало вспять атрофию волокон и защищало подопытных от ранней гибели.

«Меня больше всего обнадеживает то, что даже частичного восстановления кардиолипина оказалось достаточно для возвращения мышцы в нормальное состояние. Теперь вопрос заключается в том, сможем ли мы повысить уровень кардиолипина в стареющей мышце или воздействовать на ERRγ для стимулирования здоровой адаптации», — заявил руководитель проекта Закари Герхарт-Хайнс.

Перспективы для создания лекарств ученые видят в регуляции белка ERRγ, относящегося к ядерным рецепторам, а также в стабилизации мембранного липида.

Исследование провели специалисты Копенгагенского университета совместно с коллегами из более чем 20 научных организаций.

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С возрастом слабеют мышцы: ученые нашли неожиданную причину этого процесса

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