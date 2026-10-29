На саммите в Москве обсудили перенос российских производств в Африку

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У континента есть все шансы развиваться еще динамичнее.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В Москве сегодня второй день саммита «Россия — Африка». На столичных площадках собрались делегации 48 стран. В центре внимания — утверждение нового трехлетнего плана совместных действий. На полях форума активно подписываются соглашения по инфраструктуре, энергетике и технологиям искусственного интеллекта. За ходом пленарного заседания и самыми яркими заявлениями следит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

На приезд делегаций отвели по протоколу целых два часа. Общее фотографирование перед началом пленарного заседания.

«Вот такой ажиотаж перед совместным фотографированием лидеров африканских государств», — сказал корреспондент.

Лидеры 23 государств, главы делегаций заняли целых три ступеньки в Андреевском зале.

Александровский зал Кремля. Именно он выбран в качестве локации для пленарного заседания саммита. За большими круглым столом — представители практически всех стран Африки. На рабочих столах футляры с шариковыми ручками, на них изображен Кремль.

Вот так выглядит многополярный мир. Круглый стол. Все равны.

«Мы естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка. Миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, осованного на уважении норм международного права и базовых принципов устава ООН. При чем во всей их полноте и взаимосвязи», — сказал президент России Владимир Путин.

Африка развивается быстрее других регионов мира, это регион будущего. МЫ готовы к особому типу сотрудничества.

«К российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции. Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в Африку. Взаимный интерес», — сказал президент России Владимир Путин.

В планах — морской хаб на восточном побережье Африки в рамках транспортного коридора «Север — Юг».

«Африка сегодня — это важнейшее звено в мировой логистике. Ключевой на сегодняшний день маршрут из Европы в Восточную Азию проходит через Суэцкий канал, Африка играет все более заметную роль во многих интеграционных процессах», — сказал советник президента РФ Антон Кобяков.

В Африке такой справедливый подход России ценят.

«Наши отношения с Россией имеют давнюю историю и по-прежнему чрезвычайно важны для нас», — сказал президент Республики Гана Джон Драмани Махама.

«Россия стала нам, так сказать, всесезонным другом. В снега и в дожди Россия остается с нами. Плечом к плечу стоит с нами. Истинный друг познается в беде. Вместе еще со времен колониализма Россия была нашим партнером в борьбе с нищетой», — сказал президент Бурунди Эварист Ндайишимийе.

Иногда достаточно импульса. Дать технологию. И континент начнет развиваться еще динамичнее.

«Мы убеждены, что при применении современных аграрных технологий и правильной организации сельскохозяйственного производства, как вы и сами говорите, уважаемые друзья, Африка в будущем сможет не просто накормить себя, но и стать крупным экспортером различных видов продовольствия», — сказал президент России Владимир Путин.

А вот Европа сейчас далека от единства. После звонка лидеров Норвегии и Финляндии Владимиру Путину некоторые, например датчане, прямой разговор с российским президентом не поддержали.

«Там разнобой. В частности, даже соседи Финляндии и Норвегии высказывают возмущение на этот счет. С нашей стороны мы таких вещей не ожидали, конечно, потому что мы считали, что этот разговор был согласован, по крайней мере, с ведущей европейской тройкой», — сказал помощник президента по внешнеполитическим вопросам РФ Юрий Ушаков.

В это время Россия и Африка продолжают обсуждать, как сотрудничать в энергетике, в науке, медицине. Директор университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ рассказал о платформенных решениях.

«Мы в данной ситуации говорим о методологии, платформенной методологии скрининговых решений. И в данной ситуации что это такое? Это IT-платформа, которая собирает, как губка, разного рода цифровые данные, полученные из рентгенологического оборудования, электрокардиографического оборудования, интегрируется с медицинской информационной системой», — сказал директор университетской клиники МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Домашенко.

И мы готовы делиться технологиями. Военка — давняя сфера для сотрудничества.

«Сейчас все обращаются к России и хотят приобретать российское оружие. Например, сейчас Сенегал заинтересован в использовании беспилотников для охраны границ», — сказал участник саммита Амедин Шериф.

Москва доказала: у гостеприимства и сотрудничества границ нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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