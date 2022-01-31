Няня два дня скрывала смерть девочки в нелегальном детском саду в Ленобласти

Полицейские разбираются в жуткой истории, которая произошла на окраине Петербурга. Там в нелегальном детском саду скончался ребенок. Выяснилось, что заведение было открыто исключительно для детей мигрантов.

Пока родители работали — за малышами присматривала няня. Тоже приезжая. Хронология роковых событий — в материале корреспондента МИЦ «Известия» Данила Чиненова.

В квартире в спальном районе даже ночью полно полицейских. Здесь, по предварительной информации, располагался нелегальный детский сад. Именно сюда свою двухлетнюю дочь водила приезжая из Узбекистана. Накануне стало известно, что девочка умерла.

«По словам медиков, которые приехали, скорая выяснила, что ребенок уже как два дня скончался», — говорит знакомый семьи Хадер Хадер.

Впрочем, женщина, которая сидела с детьми, сразу о смерти девочки не сообщила. Позвонила, сказала, что малышке плохо. О смерти ребенка мама узнала, только приехав к няне. А дальше начались странности.

Мама привезла на такси мертвую девочку сюда, в свою квартиру. Но в шоковом состоянии не смогла вызвать ни скорую, ни полицию. Обратилась за помощью к знакомому. Именно на его вызов прибыли медики.

Медики обнаружили на теле девочки гематомы. Присматривала за ней 34-летняя гражданка Киргизии. Именно она и нанесла побои, считает мама девочки. Тем более, что присматривала женщина одновременно за несколькими детьми.

«Няня, с которой мамочка познакомилась через Telegram в группе. И как я понял, что у детей она тоже нянька, не только единственный ребенок, еще два человека есть», — сказал знакомый семьи Хадер Хадер.

Сейчас няня дает объяснения полицейским. Ее задержали, а в квартире, где предположительно находился подпольный детсад, прошел обыск. Пока уголовное дело не возбуждено, в прокуратуре и Следственном комитете начали проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка все обстоятельствам произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами поставлены на особый контроль Всеволожской городской прокуратурой», — отметила старший помощник прокурора Марина Швецова.

В подпольный детский сад, скорее всего, водили детей приезжие из стран ближнего зарубежья. Известно, что сутки пребывания в нем обходились в 700 рублей за ребенка. Скорее всего, няня находилась в Петербурге нелегально. Именно поэтому она не обратилась к медикам — боялась проблем с миграционной службой. Теперь же, если будет доказано, что девочка скончалась от травм, ей может грозить не депортация, а уголовное дело.