Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 1 509 0

Артист скончался в ночь с 24 на 25 октября.

Где похоронили Мишу Маваши

Фото: Telegram/Михаил Фёдорович Маваши/mikhailmavashi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Церемония прощания и похороны российского рэпера, поэта и основателя движения «Северный человек» Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. — Прим. ред.) состоялись в Воронеже. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник из окружения артиста.

«Сегодня утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа», — говорится в сообщении.

Миша Маваши родился 29 января 1985 года. С 2009 года он посвятил себя музыкальной деятельности. В 2014 году он создал сайд-проект «ЦельРазгром», который за время своего существования выпустил два альбома. Через четыре года после этого Маваши основал музыкальный коллектив «Маваши group».

Он активно поддерживал проведение специальной военной операции. В конце 2022 года Михаил основал движение «Северный человек», целью которого является оказание помощи русским людям в трудных ситуациях. Осенью 2023 года он отправился в зону боевых действий, чтобы доставить гуманитарную помощь российским военнослужащим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Миша Маваши умер в ночь с 24 на 25 октября. По словам представителя музыканта, произошел несчастный случай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Зависли по полной: пятеро человек застряли на канатной дороге в Домбае
15:06
Путин: Россия готова поделиться с Африкой опытом цифровизации выборов
14:53
Не успеете оглянуться: в России предрекли скачок цен на вторичное жилье
14:41
Продажа понарошку? Диброва заподозрили в нежелании расставаться с домом
14:30
«Больная любовь»: в суде готовятся поставить точку в деле актера Бенграфа и его жены
14:26
Сигареты, цветы и пиво: трое мужчин устроили серию ограблений и раскидали добычу по дороге

Сейчас читают

Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже
Вынесли болезнь на всеобщее обозрение: дочь Федосеевой-Шукшиной не выдержала
«Спали в палатке»: Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео