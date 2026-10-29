Оставившая дочь у мусорки в Самаре мать напала на полицейского

В Самаре женщину заключили под стражу на два месяца после того, как она оставила новорожденную дочь в коляске возле мусорных контейнеров. На следующий день, уже в отделе полиции, женщина напала на инспектора по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает Самарский областной суд в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 26 октября мать оставила коляску с дочерью возле площадки с контейнерами для вывоза мусора в Советском районе.

Ребенка заметили случайные прохожие. Они сообщили о случившемся правоохранителям и медикам. Девочке своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

На следующий день женщину доставили в отдел полиции. Там она напала на инспектора по делам несовершеннолетних, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Как выяснило следствие, постоянной работы и легального источника дохода у женщины нет.

Суд согласился с доводами следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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