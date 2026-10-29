Приостановить работу экстремальных квестов предложили в Общественной палате РФ

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 37 0

Аудитория может оказаться не готовой экстремальным испытаниям, что влечет риски для здоровья.

В ОП предложили мораторий на экстремальные квесты

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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В Общественной палате (ОП) РФ предложили приостановить работу экстремальных квестов до появления законодательного регулирования отрасли. Об этом 5-tv.ru сообщил председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП Михаил Аничкин.

«До тех пор, пока не будет отрегулирована законодательно вся эта индустрия, включая требования к помещениям, к квалификации и знаниям персонала, нужно наложить мораторий на работу квестов», — заявил он.

Аничкин также считает важным четко определить портрет потребителя и того, кто предоставляет услуги. Он уточнил, что аудитория квестов может оказаться неготовой к экстремальным испытаниям, а это чревато серьезными рисками для здоровья и жизни населения.

«Это очень опасная вещь, особенно для подростков, когда юношеский максимализм не позволяет сказать „мне это не надо“ из-за боязни показаться слабым среди своих сверстников», — добавил он.

По словам Аничкина, Общественная палата отслеживает положение дел в индустрии и намерена провести соответствующее слушание, итогом которого станут рекомендации.

«А за то время, пока будет мораторий наложен, население должно разобраться, насколько им нужны услуги, связанные с повышенным травматизмом, увечьями и риском для жизни», — заключил он.

Проблемы с безопасностью фиксировались у крупного российского агрегатора «Мир квестов». В 2024 году при пожаре в квест-клубе в Махачкале погибли две девушки, в других городах были случаи травмирования участников.

Правил игры на площадках нет — ни ГОСТов, ни требований к актерам и сюжету. В Махачкале посетителей приковывали наручниками, в Петербурге били по животу, в Краснодаре аниматор отрубил школьнице палец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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