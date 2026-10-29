«Белые розы» с шипами: мать создателя «Ласкового мая» проиграла суд

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 161 0

Споры вокруг наследства и прав на песни «Ласкового мая» продолжаются несколько лет.

Суд отказал матери Сергея Кузнецова в иске к вдове Шатунова

Фото: www.globallookpress.com/Tatiana Morozova

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Суд отказал в удовлетворении иска матери Сергея Кузнецова к вдове Юрия Шатунова

Дорогомиловский районный суд Москвы отказал матери композитора Сергея Кузнецова Валентине Кузнецовой в иске к вдове Юрия Шатунова Светлане Шатуновой. Она требовала признать завещание недействительным. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Решение по делу было принято 29 октября 2026 года. Суд не удовлетворил исковые требования Кузнецовой.

Споры вокруг наследия и прав на песни «Ласкового мая» продолжаются несколько лет. Коллектив был создан Сергеем Кузнецовым в 1986 году, а его наиболее известным солистом стал Юрий Шатунов.

В 2019 году Кузнецов передал Шатунову исключительные права на 23 композиции. В их числе — «Белые розы» и «Пусть будет ночь». После смерти Шатунова в 2022 году его семья продолжила судебные разбирательства, связанные с попытками продюсера Андрея Разина получить контроль над репертуаром группы. Сам Кузнецов умер в 2023 году.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Среди наиболее известных песен «Ласкового мая» — «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь» и «Седая ночь».

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