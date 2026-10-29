За Плутоном скрывалось кое-что огромное: астрономы сделали неожиданное открытие

За орбитой Плутона нашли возможную карликовую планету

Исследователи из США обнаружили за орбитой Плутона ледяное тело, которое может оказаться неизвестной ранее карликовой планетой Солнечной системы. Об этом сообщает Reuters.

Открытие сделала группа ученых, работающих в чилийской обсерватории имени Веры Рубин. Диаметр объекта 2026 ED138 оценивается вплоть до 1,5 тысячи километров. Вокруг Солнца он обращается на дистанции, превышающей земную в 46 раз.

Для сравнения, Плутон удален от светила в 40 раз сильнее Земли.

Чтобы подтвердить статус новой карликовой планеты, астрофизики намерены провести серию наблюдений. В частности, им предстоит оценить примерную массу тела. По текущим представлениям, массы 2026 ED138, скорее всего, достаточно для присвоения такого статуса. Если предположение подтвердится, объект войдет в число самых крупных из известных карликовых планет.

На данный момент Международный астрономический союз признает пять таких планет: Плутон, Цереру, Эриду, Хаумеа и Макемаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пределами Солнечной системы астрономы обнаружили свидетельства существования крупного природного спутника, подобного Луне. Речь идет о потенциальном экзоспутнике CD-35 2722: по массе он как минимум сопоставим с Юпитером. При этом объект обращается не вокруг обычной планеты, а около коричневого карлика, масса которого примерно в 37 раз превышает юпитерианскую. Подобные тела занимают промежуточное положение между планетами и звездами — их массы недостаточно для стабильного термоядерного горения водорода, поддерживающего обычные звезды.

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