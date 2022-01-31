СК подтвердил подлинность останков расстрелянной семьи Романовых

Следствие по делу о гибели членов императорской семьи Романовых установило подлинность останков. Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Марина Молодцова в документальном фильме одного из телеканалов.

Она рассказала, что итоги следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена Александра Федоровна, пятеро их детей: Татьяна, Мария, Анастасия, Ольга и Алексей, и приближенные к ними. По словам старшего следователя, предположения о спасении кого-либо из семьи или окружения Николая II не получили никакой доказательной базы.

Она отметила, что некоторые ученые склонялись к мнению, что невозможно было поместиться в небольшом помещении 11 людям, которых расстреливали и тем, кто это совершил.

«Но по воспоминаниям, по допросам свидетелей и очевидцев этого события, и участников этих событий мы знаем, как стояли члены семьи императора, приближенные их лица, и каким образом были расставлены члены расстрельной команды. Двери были при этом в комнату раскрыты, и в дверном проеме они стояли в два, а может быть, даже в три ряда», — передает слова Молодцовой ТАСС.

После Революции мечтавшие захватить власть большевики отдали приказ расправиться с неугодными. Николая II с близкими вывезли в дом Ипатьева под надуманным предлогом и в ночь с 16 на 17 июля 1918 года всех расстреляли. Тела же надежно спрятали на окраине Екатеринбурга.

Обнаружили могилы царских особ только в 1978 году. Только рассказать о находке они решились в 1991-м, а спустя два года Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело. В 2000 году Русская Православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Однако тогда не признала подлинность останков из-за нехватки доказательств. В 2015-м СК возобновил расследование, результаты которого недавно были оглашены.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как извлекали останки семьи Николая II.