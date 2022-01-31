Черное Солнце и Кармическая Луна: в какие дни 2022 года можно изменить судьбу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 24 420

В этом году Земля будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения. Астрологи полагают, в эти дни есть шанс начать жизнь заново, но важно проявлять осторожность и следовать правилам.

Черное Солнце и Кармическая Луна: в какие дни 2022 года можно изменить судьбу

Фото: Depositphotos / solarseven

Сразу четыре возможности переписать свою судьбу в 2022 году обещают астрологи жителям Земли. И связаны эти чудесные шансы с четырьмя особенными датами — в эти дни ожидаются два солнечных и два лунных затмения.

Затмения в сфере тонких материй считаются некими контрольными точками. Все дальнейшие действия человека после прохождения этого явления программируют будущее, поэтому, говорят эксперты, важно в такие периоды быть предельно внимательными и осторожными.

Итак, менять жизнь к лучшему в 2022-м можно начинать 30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября. Чтобы дать себе успешный старт, к этим датам нужно определиться с приоритетами и целями, не метаться и не сомневаться в своих планах. Крайне важно продумывать каждый шаг, потому что последствия ошибок могут оказаться долгоиграющими — до восьми-десяти лет!

В дни затмений лучше всего взять выходные. Проведите время в спокойствии, не позволяйте общему нестабильному эмоциональному фону влиять на вас, воздержитесь от споров, не вступайте в конфликты. Останьтесь дома и займитесь подробным планированием своего будущего. Также полезно провести уборку, привести жилище в порядок, облагородить, подремонтировать. От путешествий и поездок лучше отказаться.

Долой хлам, тревоги, волнения и переживания. Как пишет 7Дней.ru, если сможете упорядочить мысли, то вскоре поймете, как изменить жизнь к лучшему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как использовать энергию коридоров затмений в 2022 году во благо себе и близким.

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