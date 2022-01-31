Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 41 483

Астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения счастливчиков, оказавшихся под покровительством сильных небесных тел на ближайшие две недели.

Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля

Фото: Depositphotos / SergeyNivens

Ближайшие две недели, с 31 января по 13 февраля, могут стать как благоприятным периодом для профессионального роста, так и крайне тревожным временем из-за повышенной раздражительности. Астролог Наталья Анисимова рассказала, как по дате рождения определить, что вас ожидает в начале февраля. Для этого она сгруппировала мини-прогнозы по небесным телам. Найдите свою дату рождения ниже и узнайте, как провести с максимальной пользой ближайшие две недели!

Юпитер

Юпитер поможет достичь профессионального развития и роста рожденным в следующие даты:

26.02 — 03.03

26.04 — 03.05

27.05 — 03.06

28.06 — 04.07

30.08 — 05.09

30.10 — 05.11

28.11 — 04.12

28.12 — 04.01

В столь благоприятный период у вас есть все шансы повысить авторитет и заслужить признание людей, уверена астролог. Также вы можете рассчитывать на помощь влиятельных лиц, подарки и признание.

Сатурн

Эта планета благоволит трудолюбивым, приучает к порядку и ответственности. Для родившихся в эти периоды наступает самое благоприятное время для перевода любимого хобби в свою основную профессию:

04.02 — 08.02

04.04 — 08.04

05.05 — 09.05

05.06 — 09.06

07.08 — 11.08

07.10 — 11.10

07.11 — 11.11

06.12 — 10.12

Уран

Перемен — вот главный девиз этой планеты внезапных изменений и свободы. Возможно, вам в ближайшее время захочется что-то поменять, или же вы уже стоите на пороге чего-то принципиально нового для себя. С 31 января по 13 февраля Уран влияет на рожденных в следующие даты:

02.01 — 04.01

31.01 — 02.02

01.03 — 03.03

01.05 — 03.05

02.07 — 04.07

02.08 — 05.08

03.09 — 05.09

03.11 — 05.11

Марс

Самая конфликтная планета зарядит инициативностью и духом соперничества рожденных в следующие дни:

25.03 — 06.04

26.06 — 08.07

27.09 — 09.10

26.12 — 08.01

Как отметила астролог, Марс — не только планета конфликтов, но и травм, скорости. Стоит быть осторожнее в этот период — возможна повышенная раздражительность, особенно по отношению к мужчинам.

Энергию стоит направить в созидательное русло, иначе в нерастраченном виде она выльется в ссоры и небольшие травмы.

Depositphotos / Shad.off

Черная Луна

Опасности этого переменчивого небесного тела подстерегают обладателей следующих дат рождения:

12.03 — 16.03

12.06 — 16.06

14.09 — 18.09

13.12 — 17.12

Астролог Анисимова не рекомендует принимать серьезные решения в этот период, поскольку они могут дать неожиданные результаты, ошибки. Не потакайте собственным сиюминутным желаниям — это может кончиться не лучшим образом, поскольку вы сейчас не можете здраво оценивать свои силы и последствия своих действий.

Венера ⠀

Радость и море удовольствий принесет эта планета рожденным в эти дни:

03.01 — 08.01

02.03 — 08.03

02.05 — 08.05

04.09 — 10.09

04.11 — 10.11

Расслабляйтесь, радуйте себя, балуйте свое тело! Может особенно потянуть на шопинг и получение удовольствий, отметила астролог. Звезды дают добро на все ваши маленькие радости.

Отдельно Анисимова отметила влияние кармических узлов, которое могут ощутить рожденные 17.02 — 20.02, 18.05 — 21.05, 20.08 — 23.08, 20.11 — 22.11. Благоприятное время для мыслей о своем предназначении. Вселенная подскажет, в какую сторону стоит двигаться, уверена специалист.

Если в этом списке не оказалось вашей даты рождения, то, возможно, вы находитесь под влиянием другого небесного тела. К примеру, Нептуна или Плутона. Эти случаи требуют больших пояснений, поскольку периоды влияния этих планет могут длиться годами.

Также одно и то же небесное тело, даже действуя на рожденных в одну дату людей, все равно может дать разные результаты. Сатурн, например, может принести кому-то потерю работу, а кому-то — серьезную новую должность. Многое зависит как от нашего гороскопа, так и от нашего опыта, считает специалист.

«Если мы ничего не делали, то чуда не произойдет. Свою жизнь проживаем мы сами. Действовать тоже нам. Одни обстоятельства приносят нам разные результаты и во многом они зависят от наших действий в прошлом и настоящем. Так что дерзайте, кто попал!» — подытожила астролог Анисимова.

Ранее 5-tv.ru писал об астрологическом прогнозе на неделю с 31 января по 6 февраля.

-3° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 202...

Последние новости

21:16
Как по дате рождения узнать свои судьбоносные дни
21:03
Назван второй выигравший 500 млн рублей в новогоднем тираже «Русского лото»
20:41
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
20:30
Татьяна Васильева объяснила, почему постоянно бреет голову налысо
20:21
Пальчики оближешь: рецепт свиной шейки в сладкой глазури от шефа Емельяненко
20:03
Путин направил телеграммы с соболезнованиями родным Куравлева и Мережко

Сейчас читают

Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля
Видео: Как выглядит могила Веры Глаголевой через четыре года после трагедии
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год