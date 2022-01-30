Купайтесь в нежности: астрологический прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 14 833

Эксперт по звездам Алена Никольская предупреждает: грядущий период сулит немалые перемены. Какие они будут — зависит только от вас.

Фото, видео: Depositphotos / peresanz; 5-tv.ru

Каждый новый день — забавное приключение с массой неизвестных. Каков будет итог — предугадать довольно сложно, но все-таки возможно. Если обратиться за помощью к профессионалу. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru опытный астролог Алена Никольская рассказала, что готовит людям неделя с 31 января по 6 февраля, как нужно действовать и что важно помнить ежесекундно.

Без страха и сомнений

Начало февраля ознаменуется сразу несколькими торжественными событиями. Это — китайский Новый год, что будут праздновать дважды — во вторник и пятницу. Он приходится на новолуние в Водолее, что говорит о массе возможных сюрпризов. К ним важно быть готовым всегда!

Кроме того, свою лепту в происходящее внесет Меркурий, который наконец выходит из ретроградного положения, начиная двигаться на правильным координатам. «Разворот» планеты приходится на пятницу, так что с экстримом нужно быть поосторожнее. Ну и конечно, не стоит просто так бросать на ветер слов. За все — в ответе.

«На этой неделе также уже „развернулась“ наша красотка Венера — нашим чувствам добавят теплоты, страсти и нежности. Планета будет провоцировать нас делать разные непредсказуемости! Сейчас будет хотеться заботиться о себе и делать разные приятные вещи. Используйте это», — заметила Алена Никольская.

Астролог предупредила: всю приходящую информацию важно запоминать и даже записывать. Это обязательно пригодиться в конце месяца: обратная связь будет очень интересной!

«Пока Меркурий ретрограден (до пятницы), могут быть сбои в гаджетах, поэтому, пожалуйста, сохраняйте информацию, чтобы ее не потерять. А также смотрите, чтобы ваши письма, в том числе электронные не улетели туда, куда не нужно, и другие люди не воспользовались информацией, которую вы хотели держать в секрете», — сказала Никольская.

В заключение эксперт по звездам добавила: в целом неделя будет очень благоприятной, весьма насыщенной и интересной.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля.

-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
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