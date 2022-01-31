Объявившая о расставании с банщиком Волочкова показала жуткие раны на ноге

Объявившая о расставании с банщиком Сергеем Кузнецовым Анастасия Волочкова решила шокировать поклонников дважды за день. Звезда не только рассказала о «лицемерии и предательстве» возлюбленного, с которым собиралась в ЗАГС, но теперь и показала кровавые раны после размолвки. Связаны они или нет с мужчиной, в котором Волочкова души не чаяла, пока остается только гадать.

Instagram @volochkova_art

В разделе Instagram-сторис артистка показала свою ногу - на этот раз, судя по всему, звезда травмировала ее не в ходе тренировок. На ней видны многочисленные крупные царапины. А вот при каких обстоятельствах светская львица их получила, она решила не уточнять. Видимо, Волочкова таким образом решила в очередной раз привлечь внимание к своей персоне. Впрочем, задумка удалась.

Поклонники всерьез встревожены состояние балерины и продолжают ее атаковать вопросами. Однако, видимо, звезде не до них.