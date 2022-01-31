«Кузница криминальных кадров»: Сергей Жорин предложил свою реформу системы ФСИН

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист Эксклюзив 5 595

Сергей Жорин предложил свою реформу системы ФСИН

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Звездный адвокат обвинил уголовно-исправительную систему в тотальном провале.

В России существует острая необходимость внесения корректировок в систему исполнения наказаний. На это указал в беседе с 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 31 января министр юстиции Константин Чуйченко упомянул, что рецидив среди освобожденных из мест лишения свободы составляет 44%. В связи с этим глава ведомства предложил создать в системе ФСИН службу, призванную помогать адаптироваться бывшим заключенным на воле. Глава государства согласился с этим предложением.

Комментируя приведенную министром статистику, Сергей Жорин заявил о необходимости более кардинальных изменений. По его мнению, если из 100 тысяч человек 44 тысячи вновь совершают преступления, то говорить приходится об «огромных, колоссальных цифрах».

«Система исполнения наказания, в частности, направлена на исправление осужденных, это одна из задач. И эта задача исправления полностью провалена», — отметил юрист.

Он напомнил, что определенный процент людей, попадающих в исправительные учреждения, вовсе являются невиновными.

«Получается, что исправительные учреждения вместо того, чтобы исправлять, являются кузницей криминальных кадров», — резюмировал Жорин.

В связи с этим эксперт предложил задуматься о реформировании системы назначения наказаний и не допускать попадания в места лишения свободы лиц, виновных в совершении ненасильственных преступлений.

«В случае установления вины [по ненасильственным и экономическим преступлениям] назначать наказание по возможности не связанное с лишением свободы, поскольку попадание в места лишения свободы и в эту субкультуру уж точно никого не делали законопослушным гражданином, особенно в тех условиях, которые есть сейчас», — озвучил свою идею адвокат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях.

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