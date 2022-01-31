Раскрывшую правду о разрыве с банщиком Волочкову поймали на лжи: «Она в бреду?»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 4 223

Знаменитая артистка снова лишилась жениха: он ушел или она? А может, дело в серьезном предательстве?

Раскрывшую правду о разрыве с банщиком Волочкову поймали на лжи: «Она в бреду?»

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова, сама того не желая, снова оказалась в центре скандала. Звезда объявила о разрыве с очередным ухажером — банщиком Сергеем — и даже раскрыла фанатам причину случившегося. Но ей почему-то верить не стали. Фолловеры узнали, что у мужчины другой взгляд на ситуацию. Многие склонны придерживаться его позиции.

В Instagram Волочкова выложила слезливый пост-оправдание. Она заявила, что ее использовали как вещь, и этого она простить не в силах. Предательство от человека, который «называл любимой женщиной с большой буквы», доставляет артистке больших и малых театров невыносимую боль. Она надеется, что сможет остаться с Сергеем в дружеских отношениях, хотя после «большой любви» такое вряд ли вообще возможно.

«Когда понимаешь, что человеку кроме пиара ничего не было нужно, в моей душе — разочарование и отчаяние. Простите… <…> Я светилась от счастья! Я очень полюбила Сережу за его отношение ко мне. Я так же полюбила его сына! Эмоции, которые нас захлестнули, — это дар бога. Но… Мы вынуждены перевести отношения в русло дружбы, что для меня, как для женщины, очень тяжело», — заметила Волочкова.

И тут же столкнулась с бурей гнева. Фанаты не понимали: кто же прав, кто виноват?

Instagram @volochkova_art

«Сергей сказал, что вы совершили поступок из разряда, которые он не прощает!»

«Она в бреду что ли там?»

«Набор бессвязных, противоречащих друг другу предложений…»

«Не знаю, кому и чему верить. Бред сумасшедшего», — возмущались юзеры.

Больше на связь Анастасия Волочкова не выходила. Вероятно, ей нужно время, чтобы залечить очередные душевные раны и набраться смелости рассказать все фанатам в деталях.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеообращение экс-любовника Волочковой к народу.

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