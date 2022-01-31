Банщик Сергей объяснил, почему бросил Волочкову: «Такое не прощаю»

Мужчина был поражен поведением своей бывшей пассии.

Банщик Сергей Кузнецов не стал молчать и прокомментировал разрыв с Анастасией Волочковой. Мужчину возмутило, что балерина, которая, по его словам совершила непростительный поступок, изображает из себя жертву и давит на чувства поклонников.

«Да, мы действительно расстались. Я вчера ей написал об этом. Просто человек совершал такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому я ей вчера написал: «Все, Насть, мы расстаемся. Сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат», - сказал экс-возлюбленный звезды.

Впрочем, версия Волочковой разительно отличается от высказанной Сергеем. Ранее артистка заявила, что банщик воспользоваллся ей в корыстных целях. А терпеть лицемерие она не намерена.