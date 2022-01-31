Банщик Сергей объяснил, почему бросил Волочкову: «Такое не прощаю»

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 8 382

Банщик Сергей Кузнецов стал инициатором разрыва с Анастасией Волочковой

Фото, видео: Instagram @sergey.sa77

Мужчина был поражен поведением своей бывшей пассии.

Банщик Сергей Кузнецов не стал молчать и прокомментировал разрыв с Анастасией Волочковой. Мужчину возмутило, что балерина, которая, по его словам совершила непростительный поступок, изображает из себя жертву и давит на чувства поклонников. 

«Да, мы действительно расстались. Я вчера ей написал об этом. Просто человек совершал такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому я ей вчера написал: «Все, Насть, мы расстаемся. Сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат», - сказал экс-возлюбленный звезды. 

Впрочем, версия Волочковой разительно отличается от высказанной Сергеем. Ранее артистка заявила, что банщик воспользоваллся ей в корыстных целях. А терпеть лицемерие она не намерена. 

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