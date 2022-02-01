Под Новгородом нашли тело пропавшей полуторагодовалой девочки

Волонтеры нашли тело девочки 2020 года рождения, которую с 25 января искали в Новгородской области.

«Найдена, погибла», — сообщили поисковики.

По данным 5-tv.ru, тело полуторагодовалого ребенка нашли в огороде соседнего дома. На теле девочки при первичном осмотре не нашли следов насилия. Следователи предполагают, что малышка в отсутствие взрослых проснулась и ушла из дома на соседний участок. Там она замерзла, а тело присыпало снегом. Точную причину смерти девочки установят эксперты.

Поиски полуторагодовалой девочки из поселка Холмы Новгородской области велись с 25 января. После ее исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

У 41-летней матери ребенка восемь детей, но семерых старших в декабре 2021 года у женщины забрали органы опеки, а пропавшую девочку оставили с мамой из-за маленького возраста.

Ребенок пропал в промежутке между 21:30 и 22:30, когда мать стирала в бане. Дверь в доме не была закрыта на замок. Сначала женщина пыталась найти дочь своими силами, но около полуночи обратилась в полицию.

Позднее в печи дома, где пропала девочка, нашли фрагменты костей, однако экспертиза показала, что они не принадлежат человеку.

В ходе расследования были задержаны мать девочки и ее сожитель. Оба не признавали вину в пропаже ребенка и выдвигали различные версии случившегося. В частности, женщина утверждала, что ее дочь могли похитить. Также она заявила, что ее сожитель домогался до ребенка.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что житель Москвы Александр Попов, ранее заявивший о пропаже своей супруги Ксении Сапожковой, победительницы конкурса «Мисс Кузбасс — 2010», признался в ее убийстве и расчленении.