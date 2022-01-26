В печи дома под Новгородом, где пропала годовалая девочка, нашли кости

В печи дома в Новгородской области, где пропала годовалая девочка, нашли фрагменты костей. По данным 5-tv.ru, в настоящее время следователи и криминалисты уточняют их принадлежность. Достоверно сказать, что они принадлежат пропавшему ребенку, пока невозможно. Необходима экспертиза.

Мать ребенка и ее сожитель сейчас находятся в Следственном комитете. С ними проводится вся необходимая работа.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пропавшая девочка 2020 года рождения была восьмым ребенком в семье. Семерых в декабре забрали органы опеки, а малышку оставили из-за маленького возраста.

Женщина заявила, что оставила вечером ребенка спящего дома, а сама пошла стирать в баню. Дверь не была закрыта. С заявлением в полицию она обратилась около полуночи. До этого времени пыталась найти дочь самостоятельно.