Чехарда из ухажеров: сексолог назвала причину мимолетности романов Волочковой

Сейчас балерина залечивает разбитое сердце в компании косметологов и уже публикует фото в эротическом нижнем белье.

Новый роман Анастасии Волочковой снова оказался краткосрочным. Еще три дня назад звезда выкладывала счастливые видео со своим возлюбленным Сергеем и ничто не предвещало беды, как вдруг балерина опубликовала в Instagram пост о расставании с банщиком.

«Когда понимаешь, что человеку, называвшему меня любимой женщиной с Большой буквы (правда удалявшего все наши совместные фото из Instagram), кроме пиара ничего было и не нужно, в моей душе разочарование и отчаяние», — поделилась Волочкова.

Мужчина на уикенд

Это уже не первый короткий роман звезды, начавшийся с отпуска. Ее прошлый возлюбленный Олег также летал с балериной на Мальдивы, как выяснилось позже, также за ее счет.

Психолог, сексолог Алия Королева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, почему романы Волочковой выглядят как яркие, но очень короткие вспышки. Для того, чтобы разобраться в ситуации, необходимо повнимательнее взглянуть непосредственно на саму главную героиню.

«Мы имеем взрослую реализовавшеюся самостоятельную женщину, которая обладает высоким сексуальным темпераментом. <…> Это люди, у которых жизнь вся заверчена вокруг секса и если он не на первом месте, то только на втором».

Как правило, это очень крепкие, спортивные люди, ведущие себя вызывающе и выглядящие соответственно. Они всеми возможными способами показывают, как сильно хотят любви и секса, отметила специалист.

«Анастасия Волочкова — яркий пример как раз этого, — считает Королева, — К тому же (ей. — Прим. ред.) 46 лет, а человек после 40 лет начинает понимать, что уже такая главная молодость пройдена и пора начинать жить для себя».

Instagram @volochkova_art

Сексуальная благотворительность

Сейчас балерина живет в свое удовольствие, уверена сексолог. Звезда выбирает себе в партнеры крепких, сексуально активных мужчин для удовлетворения своих потребностей.

«С чего вы взяли, что ее бросают? — задалась вопросом психолог, — Может быть, это она их бросает, ведь, согласитесь, она — реализовавшаяся, обеспеченная, она хочет поехать в отпуск».

По мнению специалиста, балерина действительно может быть настолько влюбчивой и заниматься сексом по четыре раза на дню, как она говорила. Людям с высоким сексуальным темпераментом подобное правда свойственно.

«Если вы заметили, рядом с ней никогда не бывает мужчин, на которых посмотришь и скажешь, ну, наверное, как-то с сексом у нее не очень. У нее все спортивные, достаточно сексуально активные мужчины — она их выбирает только лишь по этому принципу. Ну и что, что у него нет денег», — пояснила сексолог.

Она также отметила, что Волочкова — добрый человек, который за свой счет дает избранникам посмотреть мир. Королева выразила сомнения в том, что без балерины эти мужчины сами бы когда-нибудь долетели до Мальдив.

При этом она уверена, что артистка действительно верит в каждые свои отношения и потому публикует тысячи фотографий со своей новой любовью. Однако в процессе либо понимает, что партнер ее «не потянет», либо разочаровывается по другим причинам.

«Я думаю, ее обсуждают только люди, которые матери двух дочек и двух замечательных сыночков, которые сидят дома и не могут себе позволить даже, какие Мальдивы, Турцию», — считает сексолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что раскрывшую правду о разрыве с банщиком Волочкову поймали на лжи.