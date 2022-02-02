Инспекторов ГИБДД Петербурга и сотрудницу угрозыска уволили после драки в дежурке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 19 272

В отношении одного из правоохранителей возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Двух инспекторов ГИБДД и сотрудницу уголовного розыска уволили после устроенной ими драки в отделе полиции Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГУ МВД, соответствующее решение было принято в результате служебной проверки. Основанием стала «несовместимость действий всех троих со званием сотрудника органов внутренних дел».

«Да, все они уволены. За поведение и за действия, не соответствующие званию сотрудника органов внутренних дел», — подтвердил 5-tv.ru начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

Драка двух инспекторов ГИБДД и девушки-оперативницы произошла в отделе полиции Василеостровского УМВД. Перед этим конфликт между правоохранителями возник на расположенной поблизости парковке.

Момент драки попал на видео. На кадрах девушка кому-то звонит и пытается объяснить ситуацию. В это время один из инспекторов просит ее предъявить служебное удостоверение. Та в ответ грубо отталкивает его, после чего девушку валят на пол, а далее слышны ее истошные крики и, предположительно, хруст кости.

Позднее по факту происшествия была проведена служебная проверка, после которой в отношении 34-летнего инспектора ДПС, подравшегося с оперативницей, возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следствие установило, что в ходе инцидента в Василеостровском УМВД 24-летняя оперуполномоченная уголовного розыска ударилась головой и спиной о стену и получила перелом левой плечевой кости.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургские полицейские, скрутившие школьницу за переход улицы в неположенном месте, стали фигурантами уголовного дела о превышении служебных полномочий. 

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