Ударил битой со спины: грабитель напал на женщину в Петербурге ради 28 тысяч рублей

В Петербурге грабитель ударил женщину битой по голове ради 28 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который ударил битой женщину и обокрал ее. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения, кадры публикует 5-tv.ru.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло ночью у дома № 59 по проспекту Металлистов. На кадрах видно, как мужчина подошел к потерпевшей со спины и нанес ей удар битой по голове. После этого он забрал ее вещи на сумму 28 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия».

Подозреваемого удалось задержать спустя несколько часов. Им оказался 33-летний житель Республики Мордовия. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него также составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Воронежской области подросток избил бывшую подругу возле лицея № 11, пока другие несовершеннолетние наблюдали за происходящим и снимали драку.

Конфликт начался в другом месте, а после вмешательства полиции подростки переместились к школьному двору, где избиение продолжилось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, пострадавшая получила травмы.

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