Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти 182 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге пенсионерка передала мошенникам деньги и золотые монеты общей стоимостью почти 182 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Злоумышленники завладели принадлежавшими пенсионерке инвестиционными монетами в количестве 422 штук и пятью золотыми монетами, общая оценочная стоимость которых составила 42,5 млн рублей. Общий ущерб от действий мошенников составил 181 млн 786 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Несколько дней женщинам звонили неизвестные и убеждали ее, что деньги нужно передать для «декларирования». В итоге по просьбе пенсионерки сын отдал накопления курьерам.

На Московском вокзале полицейским удалось задержать одного из предполагаемых участников мошеннической схемы, им оказался 31-летний житель Челябинской области.

По предварительным данным, мужчина получил предложение о «работе» в мессенджере. По указаниям неизвестных он забирал у людей деньги и ценности, а затем прятал их в тайниках.

Иногда фигурант закапывал полученное в землю. Места ему заранее указывали кураторы.

Мужчина заключен под стражу до 26 ноября.

Ранее жертвой мошенников стала 50-летняя жительница Владикавказа, которая хотела купить новую иномарку. Женщина нашла объявление в мессенджере и после общения с лжепродавцом перевела около 2,5 миллиона рублей на таможню и доставку автомобиля. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.

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