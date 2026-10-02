Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти 182 миллиона рублей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Несколько дней женщине звонили неизвестные и убеждали, что деньги нужно передать для «декларирования».

Как аферисты обманывают пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Санкт-Петербурге пенсионерка передала мошенникам деньги и золотые монеты общей стоимостью почти 182 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Злоумышленники завладели принадлежавшими пенсионерке инвестиционными монетами в количестве 422 штук и пятью золотыми монетами, общая оценочная стоимость которых составила 42,5 млн рублей. Общий ущерб от действий мошенников составил 181 млн 786 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Несколько дней женщинам звонили неизвестные и убеждали ее, что деньги нужно передать для «декларирования». В итоге по просьбе пенсионерки сын отдал накопления курьерам.

На Московском вокзале полицейским удалось задержать одного из предполагаемых участников мошеннической схемы, им оказался 31-летний житель Челябинской области.

По предварительным данным, мужчина получил предложение о «работе» в мессенджере. По указаниям неизвестных он забирал у людей деньги и ценности, а затем прятал их в тайниках.

Иногда фигурант закапывал полученное в землю. Места ему заранее указывали кураторы.

Мужчина заключен под стражу до 26 ноября.

Ранее жертвой мошенников стала 50-летняя жительница Владикавказа, которая хотела купить новую иномарку. Женщина нашла объявление в мессенджере и после общения с лжепродавцом перевела около 2,5 миллиона рублей на таможню и доставку автомобиля. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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