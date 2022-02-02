Месяц прорывов и смелых начинаний: восточный гороскоп на февраль 2022 года для всех знаков

Голубой Водяной Тигр, символ 2022 года, продолжает одаривать успехом и удачей своих собратьев по китайскому гороскопу. Кому особенно повезет в феврале, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Дракон

(Годы — 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

В феврале будет возможность получить очень ценные советы и рекомендации. Вы можете проконсультироваться у специалиста в нужной вам области, и эти советы принесут вам ощутимую пользу. Важная задача для Драконов — прислушаться к тому, что вам порекомендуют.

Также, возможно, в феврале захочется получить некие нестандартные знания, навыки, для обучения которым понадобятся деньги. Однако вы сможете это сделать — все ваши мысли о новых начинаниях обязательно претворятся в жизнь. Но стоит заручится поддержкой какого-то мудрого специалиста или мудрой женщины. Например, спросите совета у вашей мамы.

Змея

(Годы — 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Вам предстоит прекрасный месяц получения итогов и результатов. Месяц, когда вы поймете, что достигли своей цели, и ваши таланты, труды были оценены по достоинству.

Возможно, в феврале появится фундамент для будущих свершений, когда вы поймете, куда хотите идти, в чем ваш талант, где ваш путь. Этот месяц пройдет под девизом инвестирования в себя, в свои знания, умения и навыки.

Лошадь

(Годы — 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Прекрасный месяц, чтобы ухватить покрепче интересные возможности. Ловите их, Лошади. Везде обращайте внимание на события, которые будут окружать вас, на действия, обстоятельства, которые будут складываться определенным образом в феврале для вас.

Вы будете окружены прекрасными возможностями, и ваша задача — не упустить их. Также в феврале возможна поездка, интересные знакомства. Вас ждут успех, популярность, получение подарков, осуществление всех планов и надежд. Не засиживайтесь, обязательно действуйте!

Коза

(Годы — 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Пришла пора заявить о себе, продемонстрировать все то, что вы умеете и знаете. Возможно, вам предстоит некий экзамен, или вы пройдете собеседование на новую работу. В любом случае вас оценят по достоинству — можете рассчитывать на благосклонность вышестоящих людей к вам. К Козам придет ясность мысли, понимание, чем они хотят заняться и в каком направлении им стоит развиваться.

Обезьяна

(Годы — 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

В феврале Обезьянам нужно быть особенно внимательными. Есть вероятность каких-то резких изменений, прекращения чего-то существенного в вашей жизни, а также достаточно высокий шанс травмироваться. Поэтому стоит отказаться от экстремальных видов спорта — не рискуйте зря и максимально осторожно ездите за рулем, обязательно пристегиваясь и соблюдая все правила.

Вам также предстоит выбор. Возможно, вы захотите завершить отношения, уйти с нелюбимой работы или закончить что-то, что уже не нужно. Не держитесь за старое, и перед вами откроются совершенно новые двери.

Петух

(Годы — 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Для Петухов февраль будет богат на события. Возможно осуществление какой-то поездки, получение новых знаний, встречи с интересными людьми, новые знакомства в романтическом плане. В любом случае это будет крайне плодотворное время.

Также стоит подумать об инвестициях на будущее и об отдыхе. Вы так много трудились, и теперь удача и успех будут рядом с вами весь месяц.

Собака

(Годы — 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Вам придется от чего-то отказаться во благо своего нового дела, проекта. Сконцентрируйтесь на том, что вас действительно интересует, и при этом откажитесь от ненужных действий и решений. В этом случае старт вашей инициативы будет максимально успешным, а февраль станет для вас месяцем трансформаций. Не бойтесь отказываться от старых привычек и пробовать что-то новое.

Свинья

(Годы — 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

К вам придет прекрасная энергия действия, ведь вы уже готовы идти к своей цели. Свинки знают, чего хотят. Непременно начнете осуществлять свои планы, а энергия февраля будет вас поддерживать как в бизнесе, так и дома. Вас ждет успех и стабильность прекрасных взаимоотношений.

Крыса

(Годы — 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Для рожденных в год Крысы февраль будет ознаменован осуществлением намеченных планов, получением бонусов и подарков. Возможны приятные денежные сюрпризы в виде пособий. В принципе вы можете рассчитывать на увеличение вашего финансового благосостояния.

У вас будет возможность стать гостем на важном мероприятии. Обязательно посетите его — оно принесет вам море удовольствия. Если же потребуется помощь, то стоит обратиться опытному, важному для вас человеку, наставнику, или к вашему отцу.

Также нечто тайное в этом месяце станет явным. Будьте внимательны и используйте полученную информацию с умом — она сыграет вам на руку.

Бык

(Годы — 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Будьте внимательны к своему окружению — возможно, именно февраль расставит все точки над i. Вы поймете, с кем стоит расстаться, кто уже не оказывает на вас благотворное влияние. Возможно, вам придется при этом защищать свои интересы, убеждения, но не переживайте — вы обязательно со всем справитесь. Главное здесь — не бояться.

Тигр

(Годы — 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Февраль станет для вас месяцем новых начинаний. Вы будете полны решимости, надежд, энергии для новых свершений. Действуйте, у вас все получится, потому что энергии месяца будут вас в этом поддерживать.

Возможно, вы запланируете или уже запланировали поездку в какое-то новое место. Обязательно поезжайте — на нее найдутся средства и возможности. Также благоприятно заняться спортом — в феврале очень много сил и энергии, и лучше направить их в спорт, чтобы не стать агрессивными.

Кролик

(Годы — 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Кроликам стоит поберечь свое здоровье в феврале. Не находитесь долгое время на ветру, не давайте в долг и очень внимательно осуществляйте финансовые сделки. Если вы делаете работу на заказ, то лучше брать деньги вперед, иначе вас может ждать разочарование.

Сейчас самое время демонстрировать свои умения, навыки, чтобы вас оценили по достоинству. Если вы заявите о себе, то вас ждет просто феноменальный успех.

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