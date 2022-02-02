Друг Волочковой раскрыл вероятные мотивы ее разрыва с Сергеем: «Произвел впечатление не очень далекого человека»
Друг Волочковой назвал неочевидную причину ее разрыва с банщиком Сергеем
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; 5-tv.ru
Образ скандальной балерины в интернете совершенно не соответствует ее истинному характеру, заявил приятель звезды.
В сети продолжают обсуждать неожиданно оборвавшийся роман Анастасии Волочковой с ее загадочным банщиком Сергеем. В комментариях под постом балерины о расставании множатся как слова сочувствия, так и откровенного злорадства.
Но то, что этот роман оказался крайне коротким, отрицать невозможно. Предприниматель, друг Анастасии Волочковой Андрей Ковалев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, почему эти отношения не переросли в нечто долгоиграющее.
«Мы с Настей знакомы уже очень давно, я кстати брал у нее интервью, это очень умная образованная женщина, — отметил собеседник 5-tv.ru, — И вот тот образ, который сложился в интернете, абсолютно не соответствует ее внутреннему содержанию».
Слабое место сильной женщины
Ковалев возмутился тем, какое количество хейта совершенно незаслуженно выливается на Волочкову. По его мнению, балерина — настоящая трудяга, зарабатывающая своим невероятным упорством, что, несомненно, заслуживает уважения.
«Я знаю очень много людей, которые просто одиноки. Были женщины — не вышли замуж. Вот я жил в доме Большого театра, видел известных балерин, у которых вообще не было мужей. Они на старости оказались одиноки, они всем пожертвовали ради своей карьеры, но а жизнь наша такая — сейчас она краткосрочная, она быстрая, поэтому, может, и романы у Насти такие короткие», — предположил предприниматель.
Он также предположил, что рядом с Анастасией сложно задерживаться многим мужчина из-за ее внутренней силы и успеха. Чтобы быть с такой женщиной, нужно ей соответствовать.
«Успешная женщина — это все-таки такой диктатор в юбке, и рядом с ней чаще всего как раз вот всякого рода альфонсы (как. — Прим. ред.), к сожалению, последний спутник Анастасии Сергей», — отметил Ковалев.
Новая версия
Друг балерины также рассказал, что лично познакомился с ее уже бывшим бойфрендом на дне рождения Волочковой.
«Сергея видел очень короткое время — мы сидели за одним столом на дне рождении у Насти, — рассказал предприниматель, — На меня он, честно говоря, произвел впечатление не очень далекого человека. Я близко с ним не говорил, может быть, мое суждение будет очень поверхностное. Такой с виду не очень образованный, не очень, мне показалось, уверенный в себе».
По словам приятеля Волочковой, Сергей явно чувствовал себя не в своей тарелке, но тем не менее давал интервью журналистам, как-то старался держаться.
«Может быть такое, что Анастасия и Сергей просто разыгрывали сценку с расставанием, чтобы Настя не ассоциировалась с образом уголовника, — сделал смелое предположение Ковалев, — Я думаю, что для нее это была новость, что у него оказалась такая предыстория».
Он также выразил уверенность, что этот роман не был пиаром для балерины. Если бы Волочкова хотела рекламы, она бы выбрала кого-то более популярного, считает Ковалев.
«Я очень надеюсь, что Насте повезет, она встретит мужчину своей мечты и будет счастлива», — подытожил он.
Однако далеко не все верят в искренность чувств Волочковой. Певица Наталья Штурм была уверена, что расставание балерины с ее банщиком было лишь вопросом времени. Сергей, по ее словам, не дотягивал до «волочковского уровня», пишет dni.ru.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сексолог назвала причину мимолетности романов Волочковой.
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