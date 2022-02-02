До 10 лет тюрьмы грозит инспектору ДПС за драку с девушкой-опером в Петербурге

Десять лет тюрьмы грозит инспектору ДПС, который жестко задержал свою коллегу-оперуполномоченную в Петербурге. Все произошло прямо в отделе полиции под камерами.

Девушка была одета не по форме, но при себе имела пистолет. Ни удостоверение, ни разрешение на оружие она предъявлять не захотела, грубо отвечая на все требования. В итоге оказалась на полу со сломанной ключицей. Сегодня стало известно, что всех участников это истории из полиции уволили. Кто прав — выяснял Игорь Капориков.

Петербург, отдел полиции № 37. Обстановка накалена до придела. Вот только двое сотрудников ДПС спорят не с нарушителем, а по сути, с коллегой — оперуполномоченным того же отдела Аленой Юдиной.

«Она отказывается предъявить служебное удостоверение, и вооруженная находится у вас в отделе. Я должен убедиться, что она сотрудник полиции».

На объяснения дежурного, что девушка — сотрудник их отдела — инспекторы почему-то внимания не обращают. Впрочем, и сама Алена Юдина ведет себя странно: удостоверение не предъявляет, а в какой-то момент и вовсе толкает коллег. Те в ответ применяют силу.

В итоге девушка оказалась в наручниках. А затем ее пришлось отправлять в больницу с переломом ключицы. А ведь началось все, по сути, с мелочи…

Конфликт разгорелся здесь на парковке у отдела полиции номер № 37. Причина тому самая банальная — машиноместо. Припарковаться здесь действительно сложно. Молодая оперативница сделала замечание своим коллегам, что крайне не понравилось сотрудникам ГИБДД.

По мнению сотрудников ДПС, девушка его оскорбила при исполнении, а затем скрылась в отделе полиции. После такого задержания на помощь Анне Юдиной пришли едва ли не все коллеги, которые в это время были в здании. Они же и вызвали скорую…

«На больничном!»

«На больничном?»

«Да!»

«А когда выйдет не знаете?»

«Никогда, ну точно не скоро!»

Сотрудники ДПС сегодня тоже не на посту. Обоим пришлось давать объяснения не только своему начальству, но и сотрудникам Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД по Василеостровскому району. Который подозревается в превышении должностных полномочий», — заявил старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Петербурге по связям со СМИ Сергей Капитонов.

Буйный нрав подозреваемого — лейтенанта дорожной службы — уже давно известен. Несмотря на то, что у начальства он был на хорошем счету, к нему уже не раз предъявляли претензии те, кого он останавливал для проверки документов.

«Из машины выходим! Из машины выходим, я дважды повторять не буду…»

Но нынешнее происшествие, похоже, стало последней каплей. Причем, для всех участников инцидента.

«Установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудников органов внутренних дел. Руководством принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов по дискредитирующим основаниям», — пояснил официальный представитель петербургского главка МВД РФ Вячеслав Степченко.

Может быть, для остальных сотрудников полиции это станет примером. Ведь если уволенные сотрудники так общались друг с другом, то как вели себя на месте происшествий?