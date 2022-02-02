Метеоролог Локощенко рассказал, когда начнется весна в России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 166

Сделать точный прогноз погоды — сложное дело. Но профессионалам под силу все.

Метеоролог Локощенко рассказал, когда начнется весна в России

Фото: Depositphotos / panaramka.ukr.net

Ожидать скорого наступления тепла жителям России пока не стоит. Скорее всего, зимняя, холодная погода продержится до конца февраля. Впрочем, не исключены сюрпризы. С таким заявлением выступил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Михаил Локощенко.

Метеоролог объяснил, что делать прогнозы вперед на две-три недели практически бесполезно. В любую минуту может произойти что-то непредвиденное, что породит циклон или антициклон и направит его в какую угодно сторону света.

«Есть объективный предел предсказуемости, дальше которого начинается неопределенность. Тридцатиградусных морозов уже можно точно не бояться, потому что солнце днем стоит уже достаточно высоко. Говорить о весне, в частности, о марте пока что рано, но есть предпосылка к тому, что весна не будет слишком ранней. Эта предпосылка — очень мощный снежный покров», — рассказал в эфире радио Sputnik Локощенко.

Эксперт МГУ также опроверг слухи о том, что предсказывать скорое наступление весны можно по животным. В частности, по суркам. Михаил Локощенко убежден: ничье поведение не способно дать ответы на конкретные вопросы, касающиеся погоды.

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