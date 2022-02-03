Дубцова о причине удаления имплантов: «Немодно, тяжело, да и надоели»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 578

Знаменитость была обладательницей силиконовой груди 12 лет, однако 2,5 месяца назад решила вернуть свои натуральные формы.

Дубцова о причине удаления имплантов: «Немодно, тяжело, да и надоели»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Ирина Дубцова рассказала о причинах удаления своих грудных имплантов. Знаменитость никогда не скрывала, что объем ее бюста не настоящий, однако сейчас она действительно чувствует себя «натюрель».

«Меня избавили от грудных имплантов. Я „натюрель“ уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня „толстили“. Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, да и надоели», — призналась Дубцова.

Звезда абсолютно довольна своей фигурой и не торопится прибегнуть к помощи пластических хирургов вновь. Однако сейчас артистка экстренно госпитализирована в больницу. Она не делится подробностями своей болезни, зато с полной уверенностью заявляет, что проходит лечение не из-за нового омикрон-штамма коронавируса.

«Есть темы, на которые я точно говорить не буду. Вообще я рассказала об операции только из-за того, что была вынуждена отменить запланированный на четвертое февраля концерт», — рассказала знаменитость.

Сейчас, по словам певицы, она находится в удовлетворительном состоянии, однако достоверно неизвестно, когда ее выпишут из больницы. Дубцова преисполнена мечтами о работе, ведь в День всех влюбленных выходит ее новый альбом, напомнил StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Дубцова попыталась объяснить свою госпитализацию.

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