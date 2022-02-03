Дубцова о причине удаления имплантов: «Немодно, тяжело, да и надоели»
Знаменитость была обладательницей силиконовой груди 12 лет, однако 2,5 месяца назад решила вернуть свои натуральные формы.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Ирина Дубцова рассказала о причинах удаления своих грудных имплантов. Знаменитость никогда не скрывала, что объем ее бюста не настоящий, однако сейчас она действительно чувствует себя «натюрель».
«Меня избавили от грудных имплантов. Я „натюрель“ уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня „толстили“. Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, да и надоели», — призналась Дубцова.
Звезда абсолютно довольна своей фигурой и не торопится прибегнуть к помощи пластических хирургов вновь. Однако сейчас артистка экстренно госпитализирована в больницу. Она не делится подробностями своей болезни, зато с полной уверенностью заявляет, что проходит лечение не из-за нового омикрон-штамма коронавируса.
«Есть темы, на которые я точно говорить не буду. Вообще я рассказала об операции только из-за того, что была вынуждена отменить запланированный на четвертое февраля концерт», — рассказала знаменитость.
Сейчас, по словам певицы, она находится в удовлетворительном состоянии, однако достоверно неизвестно, когда ее выпишут из больницы. Дубцова преисполнена мечтами о работе, ведь в День всех влюбленных выходит ее новый альбом, напомнил StarHit.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Дубцова попыталась объяснить свою госпитализацию.
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