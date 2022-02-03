Юлия Снигирь вышла в свет в украшениях почти за 6 миллионов рублей

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 159

Актриса вместе со своим мужем посетила премьеру нового фильма «Другое имя».

Юлия Снигирь вышла в свет в украшениях почти за 6 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Актриса Юлия Снигирь появилась на премьерном показе фильма «Другое имя» в украшениях стоимостью почти шести миллионов рублей. Она надела серьги бренда Clash de Cartier, которые обойдутся почти в 350 тысяч рублей, и колье из розового золота той же марки, оцененное в более чем пять миллионов рублей.

«Спасибо Светлане Ходченковой за смелость и бескомпромиссность. „Другое имя“ — кино для эстетов», — подписала знаменитость свой пост в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

Премьеру картины с участием Светланы Ходченковой 38-летняя актриса посетила вместе с супругом Евгением Цыгановым. В свет Снигирь вышла в вязаном наряде цвета хаки с крупным узором.

Поклонники звезды оценили новый образ своей любимицы.

«Очень стильный образ»,

«Все безумно красиво. И этот оверсайзный образ, и макияж и вы, Юля»,

«Какая красивая, модная какая!» — написали фолловеры под публикацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Снигирь разгуливала голой перед толпой людей на съемках «Мастера и Маргариты».

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