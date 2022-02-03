ТОП-3 знака зодиака, для которых февраль станет самым тяжелым месяцем 2022 года

Февраль начался с новолуния, а значит, энергии для осуществления задуманных планов должно быть очень много. Большинству представителей зодиакального круга последний зимний месяц принесет множество положительного. Однако для трех знаков зодиака февраль окажется худшим месяцем 2022 года. Эзотерик и астролог Артемий Никара 5-tv.ru рассказал, кому в ближайшее время придется столкнуться с немалым количеством трудностей.

Овен

Рожденным под знаком Овна, по словам астролога, предстоит пережить достаточно неоднозначный месяц. Многое вокруг будет работать не в вашу пользу. Представители этого знака зодиака будут совершать неправильные действия при этом в самое неподходящее время. Возможно, вам будет казаться, что сама судьба словно ставит подножки.

Скорпион

Февраль для Скорпионов окажется сложным периодом. Задачи и трудности, с которыми представителям этого знака придется столкнуться, потребуют от них немало сил и ресурсов.

«Вам придется выйти из зоны комфорта, что дастся вам очень не легко. Скорпионы станут очень раздражительными и это скажется на общении с вашими близкими», — объясняет астролог.

Весы

По словам астролога и эзотерика, Весов в феврале ожидает не меньше ситуаций, которые будут казаться вовсе не разрешимыми.

«Особенно будьте внимательны с финансами, они будут уходить у вас сквозь пальцы», — предупреждает Никара.

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