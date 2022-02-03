Избавьтесь от них: какие вещи притягивают нищету и несчастья

Каждая вещь обладает своей энергетикой. Одни привлекают богатство, благополучие и удачу. Другие — не несут ничего кроме негатива. Если в вашей жизни наступила черная полоса, не торопитесь винить себя или окружающих. Загляните сначала на свой балкон или в шкаф. Наверняка, там вы найдете немало предметов, которыми уже давно не пользуетесь, но именно они приносят в дом беды и не позволяют водиться в вашем кошельке деньгам.

Сломанные часы

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Такая безобидная на первый взгляд вещь как сломанные часы может нести огромную опасность. Отсутствие в них движения приведет к застою в вашем собственном развитии. Часы не только изменят вашу жизнь в худшую сторону, но и отпугнут деньги. Выбросите их как можно скорее!

Неживые вещи

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Чтобы в доме чувствовалась жизнь, помещение надо наполнять живыми предметами. Искусственные цветы, чучела животных, шкуры, засушенные насекомые лишь будут отталкивать счастье и удачу, а вместе с ними и материальное благополучие.

Хлам и мусор

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Привычка складывать все вещи, которые пока не нужны, но обязательно когда-то в будущем пригодятся, складывать на балкон, пожалуй, еще не скоро исчезнет. Так из года в год по чуть-чуть там копится хлам и мусор, который несет в себе негативную энергетику. В таком беспорядке у жильца не появятся творческих идей, спокойствия и уюта. А, значит, любой бизнес будет обречен на провал.

Старая одежда

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Уборку нужно проводить не только в доме, но и в гардеробе. Не носите долгое время старую кофту или джинсы, избавьтесь от них. Все это неблагоприятным образом отражается на финансах и притягивает нищету.

Сломанные вещи

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Разбитые чашки, тарелки — все это несет в себе отрицательную энергию. Кроме того, ни в коем случае нельзя пить и есть из такой посуды. Это негативно отражается на вашем будущем и притягивает неудачи как в личной жизни, так и в сфере финансов.

Разбитые стекла и зеркала

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Как и треснувшая посуда, разбитые стекла и зеркала наполняют дом лишь негативной энергией. Кроме того, в них нельзя смотреться. В противном случае у хозяев могут развиться серьезные заболевания и даже возможен летальный исход.

Мусор в кошельке и карманах

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Наводить порядок необходимо в карманах одежды, сумок, кошельков. Избавьтесь от ненужных чеков, талонов и прочего мусора. А сам кошелек не должен быть рваным или потрепанным. В противном случае деньги у вас никогда не будут водиться.

Негативные фото и картины

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У каждого есть архивные фотографии. Конечно, избавиться от воспоминаний, на которых запечатлены уже ушедшие родные или ваша молодость, трудно. Но не стоит их развешивать на стенах. Оставьте их только в альбомах.

Символы богатства

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Статуэтки, денежное дерево также несут своим хозяевам бедность, если за ними должным образом не ухаживают. Лучше избавьтесь от подобных вещей.

Чужие предметы

Не следует оставлять в своем доме вещи чужих или малознакомых людей. Они могут нести негативную энергетику и заполнять ей все пространство. Избавляться нужно также и от вещей умерших людей, которые никто не носит, и они просто так весят в шкафу.

Деньги

Как бы это странно ни звучало, но деньги могут стать причиной финансового неблагополучия, если будут долго лежать на дне копилки. В дом придет достаток, если деньги постоянно будут в обороте, пишет Rsute.

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