Испытания и проблемы: даты рождения людей, для которых февраль будет самым тяжелым

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 13 182

Астропсихолог Ирина Булгакова в интервью 5-tv.ru рассказала, кому следует готовиться принять удар судьбы.

Фото, видео: Depositphotos / chaioj; 5-tv.ru

Астрологи убеждены, что февраль 2022 года — хороший месяц для реализации ранее задуманных планов. Его энергетический потенциал может помочь осуществить мечты. Однако благоприятные перемены в жизни ждут далеко не всех. Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала 5-tv.ru, кого подстерегают сложности и опасности во втором месяце зимы.

«4 февраля Меркурий развернулся в прямое движение, и практически до самого конца февраля все планеты будут прямые. Мы очень быстро будем совершать задуманное», — пояснила она.

По словам астропсихилога, Венера с Марсом в феврале движутся по Козерогу — это означает, что многие будут ощущать прилив сил и энергии. Однако есть те, на ком движение планет скажется негативно:

  • рожденные с 29 января по 5 февраля будут ощущать упадок сил;
  • появившимся на свет с 11 по 15 марта, с 29 апреля по 3 мая, с 1 по 15 июня, с 1 по 4 июля понадобятся дополнительные ресурсы, за ними стоит обратиться к родственникам;
  • рожденным со 2 по 5 августа, с 13 по 17 сентября стоит опасаться искаженных информационных потоков, могут быть обманы; 
  • родившимся с 2 по 5 ноября и с 12 по 16 декабря нужно внимательно работать с документами — это очень важно для формирования дальнейшей судьбы.

Ка писал 5-tv.ru, ранее Ирина Булгакова назвала даты рождения людей, для которых 2022 год будет сложным.

-14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.65
0.17 86.56
0.28
Испытания и проблемы: даты рождения людей, для которых февраль будет самы...

Последние новости

13:30
Кремль высказался о возможной встречи Путина и Зеленского в Турции
13:25
Солист «На-На» Жеребкин считает диабет сына расплатой за свои ошибки: «Увезли в реанимацию»
13:24
В Еврокомиссии назвали одно условие для запуска «Северного потока-2»
13:13
Удалять или не удалять: на каких частях тела родинки наиболее опасны
13:02
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в РФ на постоянной основе
12:55
Испытания и проблемы: даты рождения людей, для которых февраль будет самым тяжелым

Сейчас читают

Волочкова после разрыва обратилась к тренеру по отношениям: «Что я делаю не так?»
От стресса до опасных заболеваний: Что такое мозговой туман и почему он атакует
Война наследников: вдова Градского может лишиться имущества музыканта
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год