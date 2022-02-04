Испытания и проблемы: даты рождения людей, для которых февраль будет самым тяжелым

Астрологи убеждены, что февраль 2022 года — хороший месяц для реализации ранее задуманных планов. Его энергетический потенциал может помочь осуществить мечты. Однако благоприятные перемены в жизни ждут далеко не всех. Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала 5-tv.ru, кого подстерегают сложности и опасности во втором месяце зимы.

«4 февраля Меркурий развернулся в прямое движение, и практически до самого конца февраля все планеты будут прямые. Мы очень быстро будем совершать задуманное», — пояснила она.

По словам астропсихилога, Венера с Марсом в феврале движутся по Козерогу — это означает, что многие будут ощущать прилив сил и энергии. Однако есть те, на ком движение планет скажется негативно:

рожденные с 29 января по 5 февраля будут ощущать упадок сил;

появившимся на свет с 11 по 15 марта, с 29 апреля по 3 мая, с 1 по 15 июня, с 1 по 4 июля понадобятся дополнительные ресурсы, за ними стоит обратиться к родственникам;

рожденным со 2 по 5 августа, с 13 по 17 сентября стоит опасаться искаженных информационных потоков, могут быть обманы;

родившимся с 2 по 5 ноября и с 12 по 16 декабря нужно внимательно работать с документами — это очень важно для формирования дальнейшей судьбы.

Ка писал 5-tv.ru, ранее Ирина Булгакова назвала даты рождения людей, для которых 2022 год будет сложным.