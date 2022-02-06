Деменция молодеет: первые признаки болезни Альцгеймера у юных пациентов

Невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина назвала симптомы, говорящие о необходимости срочно обратиться к врачу вне зависимости от возраста.

Болезнь Альцгеймера — это дегенеративное заболевание головного мозга и одна из самых частых причин развития деменции. Природа этого недуга до сих пор полноценно не изучена, даже информация о причинах возникновения остается спорной. Одни эксперты настаивают на необратимости процесса, другие утверждают, что определенные типы деменции можно корректировать.

Считается, что проблемы с памятью можно исправить, если их спровоцировали болезни щитовидной железы, прием определенных медикаментов, стресс, дефицит витаминов, недостаток сна или инфекции. Однако в случае Альцгеймера, говорит невролог, нейрореабилитолог и специалист по лечению зависимостей Алиса Коротина, надеяться на положительную динамику не приходится.

«Развитие этого заболевания ученые связывают с накоплением и отложением белка амилоида, который приводит к нарушению функций синапсов и гибели нейронов. Он образует бляшки внутри клеток мозга, и это в свою очередь приводит к значительному нарушению функций головного мозга и развитию стойкой и необратимой деменции», — отмечает эксперт.

По словам Коротиной, способы воздействия на эти белки и методы профилактики причин их атаки на головной мозг до сих пор достоверно неизвестны. Все существующее сегодня лечение может либо замедлить, либо остановить развитие заболевания в дальнейшем, но не обратить его вспять. Чаще всего болезни Альцгеймера подвержены люди старше 65 лет, но постепенно недуг молодеет.

«Раньше считалось, что это достаточно редкая патология у молодых, но сейчас специалисты все чаще и чаще диагностируют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста. Уже на ранних стадиях возникают проблемы с памятью. Одна из самых грозных — это ретроградная амнезия, когда пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак», — поясняет Коротина.

Как говорит невролог, ярко проявить себя на первых стадиях Альцгеймер может во время напряженного интеллектуального труда или в условиях многозадачной работы. Человек попросту не справляется, его когнитивные функции — память, мышление и внимание — ослабевают и приводят к невозможности выполнять определенные задания.

«При первых проявлениях нарушения памяти рекомендую обратиться к неврологу. Для более точной диагностики и исключения болезни Альцгеймера», — посоветовала доктор.

По мнению внештатного гериатра Минздрава РФ, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, коронавирусная инфекция может стать причиной массового распространения болезни Альцгеймера. Эта гипотеза основана на так называемой провоспалительной теории — COVID-19 порой вызывает длительное воспаление не только в острый период, но и после купирования всех симптомов.

Ученые из Колумбийского университета также фиксировали подобную связь: после коронавируса у пациентов были те же повреждения в мозгу, что и у людей с болезнью Альцгеймера. Однако официально мировое врачебное сообщество эти предположения пока не подтверждало.

Тяжелому недугу подвержены, как упоминалось выше, в большинстве своем пожилые люди. Среди них есть и знаменитости — никто не застрахован. Как известно, деменцию подозревали и у звезды советского кино Светланы Светличной. Актриса становилась подозрительной, наблюдались перепады настроения, а когда она инициировала собственное исчезновения, родственники били тревогу — боялись, что артистка вышла из дома и не нашла обратной дороги. Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии 81-летней Светличной.