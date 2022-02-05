Серьезно сдала: 81-летней Светлане Светличной после больницы наняли сиделку

В клинике известная актриса провела несколько месяцев. Со слов родных, лечение пошло на пользу, но полностью звезда еще не восстановилась.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная несколько месяцев не выходила на связь с фанатами, нигде не снималась и не участвовала в шоу. Оказалось, 81-летняя актриса лечилась в клинике. Точный диагноз не известен, но судя по всему звезда фильма «Стряпуха» не в лучшем состоянии. Фанаты бьют тревогу.

Как выяснили корреспонденты НТВ, неделю назад диву отправили домой, но без помощи она обходиться не может. В свое время Светличная обвинила родных — сына, невестку и внучку — в корысти и желании «сжить ее со свету» из-за недвижимости. Те хоть и продолжают навещать пожилую актрису, решили все-таки нанять сиделку.

«Все хорошо у меня. Если я с вами разговариваю вот так вот, сидя, то значит, что я выздоравливаю», — говорила на камеру Светлана Светличная.

В разговоре с журналистами невестка актрисы — Ольга Ивашова — также прокомментировала ситуацию.

«Сиделка будет приходить три раза в день. Это на платной основе. Таблетки будет выдавать. Ей нужно погреть еду, потому что она ест холодное — меня это не устраивает. Она пролежала в больнице почти три месяца. Она как бы адекватная, она ходячая, такая доброжелательная…» — описывала состояние любимицы публики женщина.

Известно, что ранее у Светланы Светличной подозревали деменцию. Дива вела себя довольно странно: инициировала собственное исчезновение, стала слишком подозрительной, наблюдались активные перепады настроения. В клинике диагноз не подтвердили. Не исключено, что не слишком востребованная звезда нетрадиционными методами просто привлекала к себе внимание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Светланы Светличной в отделение реанимации.