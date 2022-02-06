Баловни судьбы: Какие знаки зодиака по жизни преследует удача

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 705

По слова астрологов, к этим представителям зодиакального круга Вселенная настолько благосклонна, что никакие трудности на жизненном пути не могут помешать им быть счастливыми.

Баловни судьбы: Какие знаки зодиака по жизни преследует удача

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Среди 12 представителей зодиакального круга есть три, которых на протяжении всей жизни преследует удача. Она, по словам астрологов, настолько крепко держит их в своих объятиях, что никакие жизненные трудности не могут помешать им быть счастливыми. 

Лев

Первое место в тройке самых удачливых занимает царь зверей — Лев. Он любит находиться в центре внимания и уверен — весь мир крутится лишь вокруг него. Лидерскими установками и амбициями он словно программирует себя на успех и удачу. Всегда четко знает, что именно он хочет получить от жизни, и уверен, что этого добьется. Потому не сильно уж много прикладывает усилий. Желаемое обязательно придет в его жизнь, пишет Rsute.

Козерог

По словам астрологов, Козероги не такие уж и баловни судьбы. Удачу им приходится зарабатывать упорным трудом. Энергичные, целеустремленные, трудолюбивые, они буквально зубами вырывают успех. Тем не менее, чаще всего, удача настигает их во второй половине жизни.

Водолей

Острый ум, любознательность, нестандартное мышление и способность находить выход из любой ситуации делают Водолея самым неординарным знаком зодиака. Стремясь к успеху, он готов круто изменить свою жизнь: поменять профессию, уехать жить в другой город. Водолей всегда в поиске новых идей и приключений. Возможно, по словам астрологов, за это судьба к нему и благосклонна и в результате приводит его к успеху.

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