Худшие друзья девушек: какие драгоценные камни могут навредить знакам зодиака

Украшения с камнями давно превратились из предметов роскоши в повседневные безделушки. Однако многие носят такие аксессуары даже не задумываясь об энергетическом воздействии камней, которое может оказаться и негативным. Сайт WikiFem пересказал рекомендации астрологов, которые раскрыли — какие камни могут навредить женщинам с разными знаками зодиака.

Неусидчивость и почти буйство, свойственные Овнам, зачастую могут элементарно раздражать людей, а ношение таких сильных камней как опал или лазурит может только увеличить число злопыхателей.

Львы славятся своей решительностью и умением без колебаний браться за новые дела. Но астрологи утверждают, что уверенность в себе у Львиц могут пошатнуть бирюза или лазурит.

Агат, жемчуг и тигровый глаз — это то, чего лучше избегать Стрельцам, потому как именно эти минералы способны забрать весь энтузиазм, с которым они обычно стремятся к свершению новых подвигов.

Для Тельцов невероятно важно позаботиться о себе — это в их характере, а украшения с топазом или аквамарином способны нанести вред их ментальному здоровью, поэтому носить эти минералы следует с осторожностью.

Внутренняя гармония для Дев зачастую является смыслом их существования, а вот изумруд или аквамарин могут привнести беспорядок и хаос в их уютный мир.

Козерогов отличает ум и трезвая оценка ситуаций. Но энергия некоторых камней способна выбить из колеи даже тех, кто прочно стоит на ногах. Поэтому астрологи не рекомендуют женщинам, родившимся под этим знаком, носить жемчуг или аквамарин.

Близнецы всегда находятся в поиске новых приключений, а вот изумруд и или кварц способны значительно уменьшить их внутренние силы, которые они обычно тратят на новые впечатления.

От знаменитого умиротворения Весов может не остаться и следа, если они будут носить рубин или аквамарин, поскольку эти камни способны расшатать все внутренние устои этого знака.

Свободолюбивые личности, рожденные под знаком Водолея, порой могут стать заложниками собственных эмоций, им стоит остерегаться украшений с янтарем и топазом.

Тигровый глаз, турмалин и бирюза — главные враги Раков. От их позитивного взгляда на мир могут остаться только рожки да ножки из-за особых магических свойств этих камней.

Представительницы знака обладают тонкой и чувствительной натурой. Скорпионы очень харизматичны и активны, но направить силы в нужное русло им порой бывает трудно. Астрологи считают, что разрушить потенциал Скорпионов может изумруд и агат.

Рыб часто называют противоречивыми женщинами, поскольку они капризны и сильны одновременно. Чтобы сохранять баланс, астрологи советуют воздержаться от ношения граната и нефрита.

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