«Я подумала — это Васильева»: резко изменившуюся Агузарову не узнали на концерте в Москве

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 7 078

Поклонники не узнали Жанну Агузарову на ее концерте в Москве

Фото, видео: Instagram @tani_tani_ta; www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Артистка впервые за долгое время вышла на сцену, где исполнила старые хиты и презентовала новые песни.

Впервые за много лет Жанна Агузарова дала сольный концерт в Москве. Артистка выступила 5 февраля в столичном  «Главклубе». Зал был полон, зрители с нетерпением ждали появления легенды шоу-бизнеса.Перед своими фанатами артистка появилась в коротких шортиках, блузке и пиджаке.

Наряд впечатлил поклонников творчества Агузаровой, однако в целом к ее образу у них осталось много вопросов. По мнению зрителей, певица изменилась до неузнаваемости. Поклонники не узнали ее вживую, а те, кто увидел Агузарову только на фотографиях в соцсети, тоже не поскупились на комментарии. 

«Кто это? Жанна Агузарова или нет?»,

«Так это все-таки мужик. Мои подозрения были не напрасны»,

«Ох, узнать невозможно», — писали юзеры в Instagram.

Некоторые фанаты даже перепутали Агузарову с 74-летней актрисой Татьяной Васильевой. По мнению некоторых пользователей сети, именно на нее похожа Агузарова после якобы хирургических вмешательств.

«Я подумала — это Татьяна Васильева»,

«Татьяна Васильевна может ее подменять… Иногда»,

«У них, наверно, один пластический хирург! Хорошо, что на голосе это не отражается — он великолепен», — отметили пользователи.

Instagram @solncevrustam_

Другие фанаты вступились за кумира. По их мнению, яркий  стиль Агузаровой ни с кем нельзя перепутать. 

«У Жанны Агузаровой бесподобный вокал и шикарные песни! Обожаю ее, несмотря на ее чудаковатость»,

«Редкостный талант и лицо тут ни причем»,

«Талант от Бога! Лицо от косметолога, но это ее дело»,

«Несмотря ни на что, Жанна — яркая индивидуальность! Огнище!» — подписали ценители таланта Агузаровой.

Жанна Агузарова прославилась, благодаря выступлениям в составе музыкального коллектива «Браво». Она запомнилась слушателями не только своими выдающимися вокальными данными, но и  неординарными образами. Певица не раз появлялась на публике в оригинальных нарядах, которые постоянно вызывали бурные обсуждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лидер «Браво» Евгений Хавтан не искал замену Жанне Агузаровой.

«Я подумала — это Васильева»: резко изменившуюся Агузарову не узнали на концерте в Москве

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Instagram @tani_tani_ta

2/4

Instagram @tani_tani_ta

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Instagram @sergefron

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Instagram @tatiana_sensemilia

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