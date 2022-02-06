«Я подумала — это Васильева»: резко изменившуюся Агузарову не узнали на концерте в Москве
Поклонники не узнали Жанну Агузарову на ее концерте в Москве
Фото, видео: Instagram @tani_tani_ta; www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Артистка впервые за долгое время вышла на сцену, где исполнила старые хиты и презентовала новые песни.
Впервые за много лет Жанна Агузарова дала сольный концерт в Москве. Артистка выступила 5 февраля в столичном «Главклубе». Зал был полон, зрители с нетерпением ждали появления легенды шоу-бизнеса.Перед своими фанатами артистка появилась в коротких шортиках, блузке и пиджаке.
Наряд впечатлил поклонников творчества Агузаровой, однако в целом к ее образу у них осталось много вопросов. По мнению зрителей, певица изменилась до неузнаваемости. Поклонники не узнали ее вживую, а те, кто увидел Агузарову только на фотографиях в соцсети, тоже не поскупились на комментарии.
«Кто это? Жанна Агузарова или нет?»,
«Так это все-таки мужик. Мои подозрения были не напрасны»,
«Ох, узнать невозможно», — писали юзеры в Instagram.
Некоторые фанаты даже перепутали Агузарову с 74-летней актрисой Татьяной Васильевой. По мнению некоторых пользователей сети, именно на нее похожа Агузарова после якобы хирургических вмешательств.
«Я подумала — это Татьяна Васильева»,
«Татьяна Васильевна может ее подменять… Иногда»,
«У них, наверно, один пластический хирург! Хорошо, что на голосе это не отражается — он великолепен», — отметили пользователи.
Другие фанаты вступились за кумира. По их мнению, яркий стиль Агузаровой ни с кем нельзя перепутать.
«У Жанны Агузаровой бесподобный вокал и шикарные песни! Обожаю ее, несмотря на ее чудаковатость»,
«Редкостный талант и лицо тут ни причем»,
«Талант от Бога! Лицо от косметолога, но это ее дело»,
«Несмотря ни на что, Жанна — яркая индивидуальность! Огнище!» — подписали ценители таланта Агузаровой.
Жанна Агузарова прославилась, благодаря выступлениям в составе музыкального коллектива «Браво». Она запомнилась слушателями не только своими выдающимися вокальными данными, но и неординарными образами. Певица не раз появлялась на публике в оригинальных нарядах, которые постоянно вызывали бурные обсуждения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лидер «Браво» Евгений Хавтан не искал замену Жанне Агузаровой.
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