Артистка впервые за долгое время вышла на сцену, где исполнила старые хиты и презентовала новые песни.

Впервые за много лет Жанна Агузарова дала сольный концерт в Москве. Артистка выступила 5 февраля в столичном «Главклубе». Зал был полон, зрители с нетерпением ждали появления легенды шоу-бизнеса.Перед своими фанатами артистка появилась в коротких шортиках, блузке и пиджаке.

Наряд впечатлил поклонников творчества Агузаровой, однако в целом к ее образу у них осталось много вопросов. По мнению зрителей, певица изменилась до неузнаваемости. Поклонники не узнали ее вживую, а те, кто увидел Агузарову только на фотографиях в соцсети, тоже не поскупились на комментарии.

«Кто это? Жанна Агузарова или нет?»,

«Так это все-таки мужик. Мои подозрения были не напрасны»,

«Ох, узнать невозможно», — писали юзеры в Instagram.

Некоторые фанаты даже перепутали Агузарову с 74-летней актрисой Татьяной Васильевой. По мнению некоторых пользователей сети, именно на нее похожа Агузарова после якобы хирургических вмешательств.

«Я подумала — это Татьяна Васильева»,

«Татьяна Васильевна может ее подменять… Иногда»,

«У них, наверно, один пластический хирург! Хорошо, что на голосе это не отражается — он великолепен», — отметили пользователи.

Instagram @solncevrustam_

Другие фанаты вступились за кумира. По их мнению, яркий стиль Агузаровой ни с кем нельзя перепутать.

«У Жанны Агузаровой бесподобный вокал и шикарные песни! Обожаю ее, несмотря на ее чудаковатость»,

«Редкостный талант и лицо тут ни причем»,

«Талант от Бога! Лицо от косметолога, но это ее дело»,

«Несмотря ни на что, Жанна — яркая индивидуальность! Огнище!» — подписали ценители таланта Агузаровой.

Жанна Агузарова прославилась, благодаря выступлениям в составе музыкального коллектива «Браво». Она запомнилась слушателями не только своими выдающимися вокальными данными, но и неординарными образами. Певица не раз появлялась на публике в оригинальных нарядах, которые постоянно вызывали бурные обсуждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лидер «Браво» Евгений Хавтан не искал замену Жанне Агузаровой.