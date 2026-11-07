«Весь день будет реветь»: смерть Федосеевой-Шукшиной решили скрыть от Алибасова

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 3 208 0

Родственники опасаются, что известие может серьезно повлиять на состояние продюсера.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Алибасову решили не сообщать о смерти бывшей жены Федосеевой-Шукшиной

Заслуженному артисту России Бари Алибасову решили не сообщать о смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал сын продюсера Бари Алибасов — младший.

По его словам, эта новость может стать для отца сильным эмоциональным потрясением.

«Если он узнает, что Лидии Николаевны не стало, это для него, получается, дикий стресс. Он весь день будет реветь по-настоящему. С утра об этом забудет, кто-нибудь ему опять скажет, и он опять будет в слезах», — объяснил сын продюсера.

Федосеева-Шукшина и Алибасов состояли в официальном браке. Однако семейная жизнь не обошлась без конфликтов. Супруги поссорились из-за московской квартиры, которую Лидия подарила Бари. По первоначальной договоренности, позже жилье должно было перейти внукам актрисы. Однако продюсер переоформил недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря.

Артистка заявила, что не собиралась отдавать квартиру навсегда, и обратилась в суд. В октябре 2020 года Троицкий районный суд Москвы встал на сторону Федосеевой-Шукшиной, признал сделки недействительными и постановил вернуть ей недвижимость. В декабре того же года супруги развелись.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О смерти актрисы сообщила ее дочь — заслуженная артистка России Мария Шукшина. Причиной стала сердечная недостаточность. Незадолго до этого артистку госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания.

Прощание с актрисой состоится 11 ноября в Кунцевском зале Москвы. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

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