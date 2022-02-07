Обрати внимание на себя: как восьмые лунные сутки отразятся на жизни людей
Астролог Ксения Шахова посоветовала сегодня уделить внимание материальной сфере жизни.
Фото, видео: Depositphotos / Noppharat_th; 5-tv.ru
В понедельник, 7 февраля, начинаются восьмые лунные сутки. Время благоприятное для многих начинаний и дел. Происходит некая трансформация негативной энергии, которая поможет осознать каждому из нас: все, что происходит — не случайно. На чем сегодня акцентировать свое внимание, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.
Луна, находящаяся в Тельце, по словам специалиста, будет усиливать ваши лучшие стороны и качества: основательность, надежность, терпеливость, плодотворность. Самое главное сегодня — сосредоточенность на материальной сфере жизни. Потому именно 7 февраля стоит позаботиться о насущном.
«День благоприятен для финансовых решений, определение сфер инвестирования, экономии, финансовой отчетности, взаимодействия с бухгалтерией, а также обращения в банк для купли-продажи», — пояснила Шахова.
Кроме того, гармоничное влияние трех планет: Юпитера, Венеры Марса — позволит преуспеть в деловой сфере, достигнуть поставленных задач в профессиональной жизни.
«Будет складываться диалог с представителями законодательной власти, с преподавателями известными персонами. Это удачное время для рекламы, публикаций и для запуска проектов», — добавила Шахова.
Но помимо карьеры и финансовой сферы, астролог рекомендует уделить внимание и себе. Устройте шопинг, прикупите то, о чем давно мечтали, но на что по тем или иным причинам не решались. Или, возможно, вы хотели коротко подстричься или покрасить волосы — сегодня для этого лучшее время.
«Так же один из лучших дней для косметических процедур, посещения парикмахера или для обращения к стилисту, приобретения красивых вещей и украшений», — отмечает Шахова.
Однако уже к вечеру благодаря влиянию Сатурна на Луну вы ощутите негатив, тоску, и одиночество. Но не печальтесь. Больше жизнерадостности и бодрости духа, ведь столько всего положительного обещают восьмые лунные сутки.
Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг самых ненасытных в любовных утехах знаков зодиака.
Читайте также
100%
-0.60 87.12
0.56
Нашли ошибку?