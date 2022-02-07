Удача на ладони: хиромант рассказал, кому суждено стать миллионером

Многие мечтают о моментальном выигрыше крупной суммы, однако далеко не всем суждено увидеть миллионы в своих руках. Хиромант Иван Громов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как рассмотреть на своей ладони возможную победу в лотерее.

«По рукам можно определить, будут ли какие-то неожиданные, можно сказать, случайные большие приходы денег в жизнь человека, а лотерея — это по своей сути и есть случайный большой приход денег в нашу жизнь», — пояснил специалист.

Чтобы понять, стоит ли ждать выигрыша, необходимо посмотреть на свою правую руку. Небольшие треугольнички, прикрепленные к линии жизни (полукруглая линия, огибающая большой палец. — Прим. ред.), и есть тот самый знак фортуны.

«Вот такие треугольники, именно острием направленные <…> в сторону большого пальца, — отметил хиромант, — Также они могут дублироваться восходящими линиями от линии жизни. Эти линии называются линиями успеха».

Если опустить от них перпендикуляр к линии жизни, то можно высчитать примерный возраст, в котором вам посчастливится забрать свой денежный приз.

«Это — примерная ориентировка, и благодаря ей уже можно высчитать возрастные промежутки, когда может случиться это событие в жизни», — пояснил Громов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие линии на руке указывают на мощность либидо.