Удача на ладони: хиромант рассказал, кому суждено стать миллионером

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 588

Линии на руках могут многое рассказать о судьбе своего владельца, уверен Иван Громов. Понять, когда вас ждет успех, можно по «треугольникам» вблизи линии жизни.

Фото, видео: Depositphotos / Amaviael; 5-tv.ru

Многие мечтают о моментальном выигрыше крупной суммы, однако далеко не всем суждено увидеть миллионы в своих руках. Хиромант Иван Громов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как рассмотреть на своей ладони возможную победу в лотерее.

«По рукам можно определить, будут ли какие-то неожиданные, можно сказать, случайные большие приходы денег в жизнь человека, а лотерея — это по своей сути и есть случайный большой приход денег в нашу жизнь», — пояснил специалист.

Чтобы понять, стоит ли ждать выигрыша, необходимо посмотреть на свою правую руку. Небольшие треугольнички, прикрепленные к линии жизни (полукруглая линия, огибающая большой палец. — Прим. ред.), и есть тот самый знак фортуны.

«Вот такие треугольники, именно острием направленные <…> в сторону большого пальца, — отметил хиромант, — Также они могут дублироваться восходящими линиями от линии жизни. Эти линии называются линиями успеха».

Если опустить от них перпендикуляр к линии жизни, то можно высчитать примерный возраст, в котором вам посчастливится забрать свой денежный приз.

«Это — примерная ориентировка, и благодаря ей уже можно высчитать возрастные промежутки, когда может случиться это событие в жизни», — пояснил Громов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие линии на руке указывают на мощность либидо.

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