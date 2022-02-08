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Федосеева-Шукшина назвала купившего для нее дом у моря сына Алибасова лгуном

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 064

Сын Алибасова предложил Федосеевой-Шукшиной переехать к морю

Федосеева-Шукшина назвала купившего для нее дом у моря сына Алибасова лгуном

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

Актриса весьма нелестно отзывается о наследнике бывшего мужа и признается — из-за него распался ее брак с продюсером.

Сын Бари Алибасова так сильно обеспокоен судьбой бывшей супруги отца Лидии Федосеевой-Шукшиной, что буквально заваливает ее всевозможными предложениями, выражая готовность взять актрису под крыло.

Недавно наследник продюсера заявил, что уже купил для 83-летней артистки дом, в который она может переехать, когда пожелает.

«Я вам дом купил в Калининграде. Если вам не хочется жить на улице Бочкова, то езжайте к морю. Я в своем уме это все говорю», — сообщил Алибасов-младший в эфире ток-шоу на одном из телеканалов.

Ранее он уже говорил, что его отец не хочет жить в Подмосковье, поэтому он задумывается о приобретении недвижимости к моря. По мнению сына продюсера, экс-супруги могли бы снова жить вместе.

Однако актрисе явно не по душе такое навязчивое внимание со стороны бывшего родственника. Судя по всему, отношения у них хуже некуда. По словам знаменитости, из-за него распался ее брак с музыкантом.

«Он убийца наших отношений с Бари Алибасовым. Это самый поганый человек, которого я знаю», — бескомпромиссно высказалась Федосеева-Шукшина.

К слову, сын Алибасова начал проявлять настойчивую заботу об актрисе после того, как она переехала в пансионат для пожилых людей в Подмосковье. По словам артистки, это было связано с тем, что ее дочь Ольга, которая живет с ней в одной квартире, заразилась коронавирусом. Для того, чтобы не подхватить инфекцию, которая в ее возрасте может привести к серьезным проблемам со здоровьем, Федосеева-Шукшина поселилась в пансионате.

Однако Алибасов-младший пребывал в полной уверенности, что наследница просто-напросто сдала пожилую мать в дом престарелых. Мужчина убеждал общественность — знаменитость надо срочно спасать и ради этого он даже предлагал экс-супруге отца… руку и сердце.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на вопрос о свадьбе актрисы с сыном Алибасова.

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