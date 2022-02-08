Варшавер озвучил новую зарплату Поргиной в «Ленкоме»

Затяжной конфликт между директором «Ленкома Марком Варшавером и актрисой театра Людмилы Поргиной, похоже, переходит в завершающую стадию. По словам деятеля искусств, недавно зарплата вдовы Николая Караченцова, была изменена на законных основаниях. Теперь артистка будет получать 50% от предыдущего заработка.

«Мы 13 лет выплачивали ее семье по 250 тысяч рублей пока был жив ее муж Николай Караченцов. Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически. Получает сейчас в месяц 53 тысячи рублей. Это только 50 процентов от того, что она зарабатывала раньше, когда получала 100 тысяч», — рассказал Варшавер в интервью изданию Teleprogramma.pro.

По его словам, Поргина сама подписала заявление, согласившись с новыми условиями. Директор «Ленкома» отметил, что, возможно, из-за возраста или болезни, актриса стала забывать добро, которое делал для нее театр.

К слову, осенью прошлого года вдова жаловалась на финансовые трудности, которые обрушились на нее в условиях пандемии коронавируса. Актриса признавалась — ей нечем платить налоги и кормить своих домашних животных.

Еще тогда эти высказывания вызвали у Варшавера откровенное возмущение. Он заявил, что, хотя актриса давно не выходила на сцену, ее зарплата составляла порядка 100 тысяч рублей. Также знаменитость получает достойную пенсию и почему ей не хватает, директор театра искренне не понимает.

По мнению Варшавера, Поргину никогда не обижали в «Ленкоме», но актриса отвечает неблагодарностью на хорошее отношение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вдова Караченцова едва не подралась с матерью Бузовой на шоу «Звезды сошлись».