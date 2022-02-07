Вдова Караченцова едва не подралась с матерью Бузовой на шоу «Звезды сошлись»

Людмила Поргина едва не подралась с Ириной Бузовой в эфире шоу «Звезды сошлись». Актриса раскритиковала игру Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа, что крайне не понравилось ее матери. Ирина Бузова решила защитить дочь, напомнив, что ее пригласили в театр уважаемые люди.

«Она не пришла на сцену и не сказала: „Берите меня“. Ее режиссер Бояков позвал», — напомнила мать певицы.

Перед этим вдова Николая Караченцова в грубой форме прошлась по «акценту» Ольги Бузовой, заявив о необходимости заниматься сценической речью.

«Вы откуда, с какого города? Питерские? У вашей дочери акцент какой-то сибирский. Это плохо. Надо отработать, заняться сценической речью, если выходишь на сцену. А что в истории останется? Останутся Рафаэль, Леонардо да Винчи. И я останусь тоже в истории, вы не забывайте!» — заявила Поргина.

Она также поинтересовалась, кем работает мать Бузовой. После ответа про стоматологию актриса саркастично предложила поговорить о зубах, подчеркнув, что Ирина Бузова не смеет говорить о сцене, пишет 7Дней.ru.

Однако мать певицы не стала мириться с таким отношением. Она осадила всех, кто считает, что Ольга Бузова «развалила» МХАТ.

«Всем, кто поддерживает идею, что моя Оля развалила МХАТ: ребята, в 1987 году его развалили Доронина и Ефремов», — высказалась мать звезды.

В адрес Ольги Бузовой после выхода на сцену в постановке «Чудесный грузин» до сих пор сыплются оскорбления от представителей театрального мира. Однако постановка наделала немало шума и привлекла зрителей в МХАТ, хоть и была довольно быстро убрана из репертуара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мать Бузовой высказалась о последнем романе дочери.