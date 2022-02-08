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ТОП-3 мужских имен, обладатели которых самые ленивые

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 4 977

Таролог Саона рассказала, как не нужно называть новорожденных мальчиков и почему.

Фото, видео: Depositphotos / Nomadsoul1; 5-tv.ru

Имя человека — не простой набор букв, а тайный шифр, определяющий все его будущее. Эксперты-эзотерики уверены: от имени зависит и характер человека, и его способности, и карьера, и даже личная жизнь. Именно поэтому родителям советуют хорошенько подумать, прежде чем заполнить свидетельство о рождении малыша. Особенно, когда дело касается мальчика. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru ведунья, таролог Саона рассказала, какими именами опасно нарекать наследников.

Лучше — забудьте

По словам провидицы, мальчик с именем Юрий во взрослом возрасте натерпится бед из-за собственной лени. Ему придется хорошо постараться, чтобы заслужить доверие окружающих и сделать карьеру. Не исключены постоянные конфликты в семье из-за нежелания все делать сразу.

Нареченный Александром мужчина рискует пострадать от безответственности. Он привык, что в детстве и подростковом возрасте мог положиться на взрослых. Смена позиций ему удовольствия не принесет. Из-за лени и нежелания делать все самостоятельно рискует постоянно сидеть без денег.

В рейтинг самых ленивых и неудачливых мужчин часто попадают и Андреи. Обладатели этого имени не хотят жить для кого-то, но это их и губит. Закрытость, холодность и прямолинейность постоянно заводят в тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказал о женских именах, обладательницы которых всегда будут пользоваться вниманием мужчин.

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