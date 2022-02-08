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Пострадавшая при пожаре Вера Воронкова пережила две операции за две недели

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 4 343

Актриса восстанавливается после страшного инцидента ее квартире. Хирургам пришлось восстановить ей кисти обеих рук и одного уха.

Пострадавшая при пожаре Вера Воронкова пережила две операции за две недели

Фото: РИА / Екатерина Чеснокова

Актрисе Вере Воронкой, пережившей пожар, за последние две недели сделали две пластических операции. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Медики поработали над восстановлением кистей обеих рук и одного уха. Операции прошли успешно, в целом динамика положительная.

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19 января артистка попала в реанимацию после пожара в квартире. Врачи диагностировали у нее тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Инцидент произошел из-за кошки — она уронила пластмассовую елку со свечами. Воронкова успела разбудить и вывести дочь, а потом пыталась спасти домашнего питомца, однако тот погиб в огне.

Актриса известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Предчувствие», «Дневник убийцы», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов» и других.

Как писал 5-tv.ru, Веру Воронкову 25 января перевели из реанимации в ожоговое отделение.

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