Пострадавшая при пожаре Вера Воронкова пережила две операции за две недели
Актриса восстанавливается после страшного инцидента ее квартире. Хирургам пришлось восстановить ей кисти обеих рук и одного уха.
Фото: РИА / Екатерина Чеснокова
Актрисе Вере Воронкой, пережившей пожар, за последние две недели сделали две пластических операции. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.
Медики поработали над восстановлением кистей обеих рук и одного уха. Операции прошли успешно, в целом динамика положительная.
От уборщицы до звезды экрана: как сложилась судьба Веры Воронковой
19 января артистка попала в реанимацию после пожара в квартире. Врачи диагностировали у нее тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Инцидент произошел из-за кошки — она уронила пластмассовую елку со свечами. Воронкова успела разбудить и вывести дочь, а потом пыталась спасти домашнего питомца, однако тот погиб в огне.
Актриса известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Предчувствие», «Дневник убийцы», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов» и других.
Как писал 5-tv.ru, Веру Воронкову 25 января перевели из реанимации в ожоговое отделение.
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