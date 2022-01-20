От уборщицы до звезды экрана: как сложилась судьба Веры Воронковой

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 19 156

Успех пришел к актрисе далеко не сразу.

От уборщицы до звезды экрана: как сложилась судьба Веры Воронковой

Фото: РИА Новости / Александр Белов

Актриса Вера Воронкова, имя которой сейчас на слуху, к сожалению, по печальным причинам, прошла тернистый путь от работы уборщицы в Театре Моссовета до статуса заслуженной артистки РФ. Как пишет Kleo.ru, с ранних лет будущая звезда кино отличалась силой характера.

Детство без отца

Воронкова родилась 21 марта 1965 года в Нижнем Новгороде. Она была поздним ребенком — мать родила девочку в 41 год. Сразу после появления будущей актрисы на свет ее родители развелись, и отца она не знала совсем.

Однако это не помешало ей расти стойкой и волевой девочкой, решившей в 9 лет заниматься танцами. Успех на этом поприще в итоге привел Воронкову в Москву.

К сцене через швабру

Юная артистка мечтала учиться в театральном вузе, но сдать экзамены с первого раза у нее не вышло. Однако она все равно решила держаться поближе к интересному ей делу, пусть и весьма необычным способом — устроилась уборщицей в Театр Моссовета. Со временем ей удалось дослужиться до помощника администратора.

После пребывания непосредственно в театральной среде Воронковой удалось поступить в МХАТ, где она училась на курсе Александра Калягина. После окончания учебы молодая актриса осталась в театре — там она проработала десять лет, выйдя на сцену в более чем 20 спектаклях.

Уже в «нулевые» Воронкова связала свою карьеру с Театром имени Пушкина. Также время от времени поклонники могут увидеть актрису в Доме Высоцкого.

Свою кинокарьеру Воронкова начала в 1997 году с фильма «Время танцора». Однако широкую известность она получила после игры в сериалах «Дневник убийцы», «Право на защиту» и других.

Любовь к свободе

Кадр из к/ф «Слишком много любовников» (2019)

Первый брак Воронковой с актером Константином Чепуриным продлился восемь лет. У супругов родился сын Иван.

Второе замужество актрисы также не стало удачным — она развелась с Сергеем Петрейковым. В этом браке у звезды появилась дочь Мария, с которой она сейчас живет.

Как призналась сама Воронкова, свободу она ценит куда выше замужества, потому не расстраивается из-за неудавшихся отношений. Она продолжает активно сниматься в кино.

Сейчас же имя актрисы на слуху из-за пожара, случившегося в ее квартире. Как рассказала соседка Воронковой, у звезды дома загорелась пластмассовая елка. Актриса успела вывести 14-летнюю дочь из помещения, а сама попыталась спасти кота.

В результате она получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Сейчас Воронкова находится в реанимации. Ее дочь также пострадала при пожаре — у нее термический ожог дыхательных путей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о случившемся в квартире Веры Воронковой.

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