Смерть органам и тканям: какую опасность таит обычный зубной налет

Пародонтологи призывают ухаживать за полостью рта и регулярно посещать профосмотры. Иначе велик риск попасть на больничную койку.

С самого детства близкие внушают человеку: чистота зубов — необходимость. Стоматологи это подтверждают, уточняя: нарушение правил ежедневной гигиены полости рта чревато серьезными последствиями. И речь не только о потере зубов из-за кариеса и ему подобных. Иногда образуемый налет угнетает работу органов и тканей. Подробнее об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала пародонтолог Дарья Шикина.

Эксперт отметила, что зубной налет не так прост, как может показаться. Это — скопление микроорганизмов, дающих разрушительный эффект. Скапливаясь и взаимодействуя между собой, бактерии образуют на зубах особую пленку. Последняя под действием компонентов слюны минерализуется и превращается в плотный зубной камень. Он, в свою очередь, может оставаться не только в полости рта, но и едва ли не мигрировать по организму.

«Учеными были обнаружены следы пародонтопатогенов в клапанах поврежденной сердечной мышцы, а также в тромбах сердечных артерий. Значит ли это, что у людей с заболеваниями пародонта (десен и околозубных тканей) — гингивит и пародонтит — всегда будут возникать сердечно-сосудистые заболевания? Нет. Однако наличие пародонтопатогенов в полости рта и большого количества налета существенно повышают риски», — подчеркнула Дарья Шикина.

В качестве профилактики нежелательных «побочек» пародонтолог рекомендовала чистить зубы минимум два раза в день, а также пользоваться вспомогательными аксессуарами: межзубными ершиками, ирригаторами и межзубной нитью. Посещение стоматолога для профосмотра два раза в год — обязательно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о смертельной опасности общего наркоза.