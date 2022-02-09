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Внук Никулина заметил странности на могиле деда: «Они ждут, когда прекратится»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 13 059

Знаменитого актера похоронили на Новодевичьем кладбище столицы, рядом с такими же, выдающимися деятелями искусства. Близкие начинают об этом жалеть.

Внук Никулина заметил странности на могиле деда: «Они ждут, когда прекратится»

Фото: ТАСС / Сенцов Александр

Больше 20 лет нет на свете выдающегося советского актера, народного артиста СССР Юрия Никулина. Его похоронили летом 1997-го на Новодевичьем кладбище столицы, как и многих звезд. Все было спокойно на могиле гения, пока не случилась текущая зима. Родственники узнали, что на месте упокоения происходит что-то странное. Детали случившегося выясняли корреспонденты портала BLITZ.

В беседе с журналистами внук звезды «Бриллиантовой руки» Юрий Никулин-младший заявил, что могила гения утопает в снегу. Хотя по факту такого быть не должно. Следить за чистотой должны работники кладбища, которые почему-то избегают труда.

«Сейчас погода веселая — убирай, не убирай, все равно. Наверное, они ждут, когда все прекратиться, и начнут убирать. Если этим занимаемся мы, то в ближайшее время появится человек, который все сделает», — рассказал о запущенной могиле Юрия Владимировича потомок.

РИА Новости / Владимир Федоренко

Dni.ru напоминает, что знаменитого актера не стало 21 августа 1997 года. У Никулина было много хронических заболеваний, но за несколько недель до кончины начались серьезные проблемы с сердцем. Когда гений обратился к врачам, было уже поздно: сосуды не выдерживали нагрузки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему сын Юрия Никулина осознал смерть папы только через месяц.

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