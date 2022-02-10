Государство — это я: какая вы страна по знаку зодиака
У каждой страны, как и у различных представителей знаков зодиака, есть свой характер, свои особенности. Так кто же вы — хулиганистая и искренняя Ирландия или же элегантная и пылкая Франция?
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Каждая страна обладает своей неповторимой атмосферой и национальным характером, формировавшимся веками. Астрологи провели параллели между особенностями знаков зодиака и некоторых государств, составив шуточный гороскоп. Он расскажет, с какой страной вы по-настоящему близки по духу.
Овен
Ирландия
На первый взгляд, неприступное государство с манящим, но опасным ландшафтом: скалистые берега, опасные заливы, словно гордая и недружелюбная крепость. Но жители Ирландии — самые искренние, верящие в чудеса, добрые и отзывчивые люди. В меру хулиганы и храбрецы с мягким сердцем — полное отражение Овнов.
Телец
Швейцария
Представитель земляной стихии, стремящийся к благополучию и успеху, надежный и верный Телец напоминает Швейцарию. Как и Телец, Швейцария миролюбива, размерена, живет в свое удовольствие, но помнит о порядке и обязанностях. Как и коренные жители, они твердые, помыкать собой не позволят и знают свою истинную цену.
Близнецы
США
Зажигательные, дружественные, энергичные Близнецы очень схожи с колоритом США. Они общительны, с удовольствием делятся информацией, всегда готовы оказать помощь тем, кто в этом нуждается, отстоять права и помочь в беде. Свободу у Близнецов не отнять, равно как и желание жить на полную катушку.
Рак
Нидерланды
Ухоженность, чистота и легкий флер цветов и шоколада — сказочная атмосфера Нидерландов приковывает внимание туристов, помогает путникам прочувствовать настоящее волшебство. Если бы Раки были бы страной, то они точно были бы Нидерландами.
Лев
Франция
Бесконечные улочки, пропитанные атмосферой роскоши, элегантности и помпезности особенно точно передают характер Львов. Атмосфера XIX века, когда королевские гости в поместьях обсуждали литературу и пылко признавались в любви, точно пришлась бы этому знаку зодиака по душе.
Дева
Япония
Сочетание несочетаемого на первый взгляд: технологический прогресс, небоскребы в мегаполисах, офисные сотрудники, в сутках которых точно больше 24 часов, и в то же время любование нежным цветом сакуры, традиции и службы в храмах. В Девах, как и в Японии, удивительным образом уживаются кардинально разные стороны глубокого и интригующего характера.
Весы
Великобритания
Стремлению к справедливости, правосудию, тонкое, по истине английское чувство юмора и чувство такта — Англия очень точно отражает стремление Весов к балансу в своей жизни. Как и представители королевской семьи, родившиеся под этим знаком зодиака люди сдержаны, оптимистичны, испытывают острую тягу к прекрасному во всех его проявлениях.
Скорпион
Марокко
Пугающая своими тайнами пустыня и завораживающий блеск золота, пряный аромат, манящие танцы и тонкие восточные нотки. Скорпионы — это Марокко, ведь глубина их характера, нестандартное отношение к жизни и верности, как и в марокканских семьях, не может не притягивать к себе.
Стрелец
Испания
Сочетание романтичных авантюр, бурного темперамента и невозможности сидеть на одном месте в ожидании чуда — в этом вся интригующая Испания. Эта страна, как и Стрелец, сочетает в себе множество контрастов. Испания — это не только атмосфера постоянного праздника, но и невероятная архитектура, окутанная множеством тайн и легенд.
Козерог
Германия
Дисциплина, четкая структура, стремление к порядку и одна из лучших судебных систем в мире — это все Германия. Однако, как и Козерог, она сочетает в себе строгость и любовь к веселым праздникам и фестивалям. Эта страна — настоящее воплощение поговорки «Делу время, а потехе час». А, как известно, когда дело доходит до «потех», Козерогам нет равных.
Водолей
Израиль
Это государство никому и никогда не удавалось покорить. Несмотря на все завоевания, Израиль брал свое добро и двигался дальше. Таким образом эта страна, несмотря на вечный путь, прошла через всю планету, нарастив свои богатства и при этом не потеряв свою идентичность. Все с толикой зависти смотрят на эту страну, как и на Водолеев.
Рыбы
Португалия
Уединенная страна, как и Рыбы, миролюбива и готова к компромиссам. Ее жители спокойны и радушны — решение конфликтов на кулаках для них абсолютно неприемлемо. Для путника, готового принять такой образ жизни, Португалия с радостью распахнет свои двери.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какая вы нечисть по знаку зодиака.
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