Врач назвал признаки появления тромба, при которых нужно вызывать скорую

Хирург Чупин предупреждает, даже незначительные изменения в состоянии организма требуют незамедлительного вызова медиков.

На появление тромба могут указывать такие симптомы, как боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей. Об этом рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин в беседе с РИА Новости. Как только человек начнет замечать у себя такие признаки, следует незамедлительно обращаться к квалифицированным специалистам.

«Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь», — объяснил он.

Если у человека подтвердится острый тромбоз, единственным спасением станет только хирургическое удаление тромба. В противном случае пациент рискует лишиться конечности. При этом стоит помнить, что каждый случай индивидуален и требует отдельного рассмотрения.

«В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации», — отметил Чупин.

Кроме того, боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей может указывать и на корешковый синдром, про который в народе говорят «прострелило». Потому оценить серьезность проблемы способен только квалифицированный специалист.

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