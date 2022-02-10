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Отец Фриске рассказал, как Кобзону удалось прожить 20 лет с раком

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 890

Знаменитый певец не любил говорить о проблемах, поэтому многих его диагноз шокировал. Однако артист не унывал, чем вселял надежду в других пациентов с онкологическими заболеваниями.

Отец Фриске рассказал, как Кобзону удалось прожить 20 лет с раком

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Народного артиста СССР, выдающегося певца Иосифа Кобзона не стало в 2018 году. Несмотря на тяжелую болезнь — онкологию — ему посчастливилось прожить долгие 80 лет. При этом музыкант активно работал и наслаждался каждым днем, дыша полной грудью. Как такое возможно? И почему молодые люди с неутешительным диагнозом часто оказываются бессильны? Ответ на вопрос нашел отец умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир.

Мужчина до сих пор не может смириться с мыслью, что его наследницы нет на свете. 40-летняя артистка скончалась от тяжелых последствий опухоли мозга. Врачи не давали никаких надежд. И, как теперь понимает отец покойной, не просто так.

«Все пишут, что изобрели новое лекарство, но если человек заболел, то это почти всегда приговор. К примеру, я еще не видел, чтобы кого-то вылечили с раком головного мозга», — сказал Владимир в интервью для сайта Teleprogramma.pro.

По словам отца Фриске, Кобзону просто очень повезло. Причем, два раза. Первый — когда медики заметили рак на начальной стадии. Второй — когда выяснилось, что опухоль из разряда не слишком агрессивных.

«От стадии многое зависит. У Иосифа Кобзона вот был рак предстательной железы, но он жил почти 20 лет. За ним внимательно следили врачи, поэтому и прожил столько лет. Рак обнаружили у него на ранней стадии. Опухоль обкалывали долгие годы пока уже не пошли метастазы», — заключил Владимир Фриске.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выглядят сейчас и чем живут родные покойного Иосифа Кобзона.

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